На Днепропетровщине 19-летний юноша два дня жил на деньги с украденной карты

Как выяснили правоохранители, банковскую карточку житель Никополя нашел 6 июля около 18 часов возле одного из местных магазинов в Покрове. В течение 6 и 7 июля парень совершил более двадцати транзакций в разных магазинах города. Чем нанес 54-летний потерпевший ущерб почти в 6 тыс. гривен.
Карточку после этого выбросил.
Почти месяц стражи порядка искали мошенника и вот 31 июля следственные отделения полиции № 2 Никопольского районного управления полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в краже, совершенном в условиях военного положения по ч. 4 ст.185 Уголовного кодекса Украины, и в присвоении официального документа по корыстным ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Полицейские призывают владельцев банковских карт быть более внимательными к условиям хранения и использования платежных карт. При потере карты сразу сообщите в банковское учреждение и заблокируйте возможность ее использования.
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