Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине 19-летний юноша два дня жил на деньги с украденной карты

Сегодня 18:44
просмотров

В течение двух дней молодой человек оплачивал чужой карточкой, которую нашел на улице, свои покупки.

Новости Днепра про На Днепропетровщине 19-летний юноша два дня жил на деньги с украденной карты

Как выяснили правоохранители, банковскую карточку житель Никополя нашел 6 июля около 18 часов возле одного из местных магазинов в Покрове. В течение 6 и 7 июля парень совершил более двадцати транзакций в разных магазинах города. Чем нанес 54-летний потерпевший ущерб почти в 6 тыс. гривен.

Карточку после этого выбросил.

Почти месяц стражи порядка искали мошенника и вот 31 июля следственные отделения полиции № 2 Никопольского районного управления полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в краже, совершенном в условиях военного положения по ч. 4 ст.185 Уголовного кодекса Украины, и в присвоении официального документа по корыстным ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Полицейские призывают владельцев банковских карт быть более внимательными к условиям хранения и использования платежных карт. При потере карты сразу сообщите в банковское учреждение и заблокируйте возможность ее использования.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине 19-летний юноша два дня жил на деньги с украденной картыУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине 19-летний юноша два дня жил на деньги с украденной картыРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Травмирован ребенок, а другого пассажира зажало в салоне авто: жуткое ДТП на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 21:57
    Травмирован ребенок, а другого пассажира зажало в салоне авто: жуткое ДТП на Днепропетровщине

    На Днепропетровщине в жутком ДТП травмировалось несколько детей.

    Чудом спаслись: в Днепре на ж/м Сокол в подвале замуровали котят
    Новости Днепра
    Сегодня 21:27
    Чудом спаслись: в Днепре на ж/м Сокол в подвале замуровали котят

    Теперь для них ищут новую семью.

    В Днепре в почти 30 школах города сменятся директора
    Новости Днепра
    Сегодня 20:03
    В Днепре в почти 30 школах города сменятся директора

    Директоров будут выбирать на конкурсной основе.

    Что раньше было на месте популярного SPA -комплекса в Днепре: делали свечи и сапоги
    Новости Днепра
    Сегодня 17:23
    Что раньше было на месте популярного SPA -комплекса в Днепре: делали свечи и сапоги

    Проезжая по Соборной площади каждый житель Днепра видит современное здание…

    Последние новости

    Травмирован ребенок, а другого пассажира зажало в салоне авто: жуткое ДТП на Днепропетровщине
    Травмирован ребенок, а другого пассажира зажало в салоне авто: жуткое ДТП на Днепропетровщине

    На Днепропетровщине в жутком ДТП травмировалось несколько детей.

    Сегодня 21:57
    просмотров
    Чудом спаслись: в Днепре на ж/м Сокол в подвале замуровали котят
    Чудом спаслись: в Днепре на ж/м Сокол в подвале замуровали котят

    Теперь для них ищут новую семью.

    Сегодня 21:27
    просмотров
    Сестры-теннисистки Киченок из Днепра завершили выступление на Олимпиаде-2024: с каким результатом
    Сестры-теннисистки Киченок из Днепра завершили выступление на Олимпиаде-2024: с каким результатом

    Украинки проиграли поединок по итогам продолжительного матча.

    Сегодня 20:45
    просмотров
    В Днепре в почти 30 школах города сменятся директора
    В Днепре в почти 30 школах города сменятся директора

    Директоров будут выбирать на конкурсной основе.

    Сегодня 20:03
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области разоблачили масштабный наркобизнес: детали от ДБР
    В Днепропетровской области разоблачили масштабный наркобизнес: детали от ДБР

    В Днепропетровской области разоблачили масштабный наркобизнес.

    Сегодня 19:28
    просмотров
    «Батя приехал пострелять»: олимпиец из Турции завоевал не только серебряную медаль, но и внимание в сети
    «Батя приехал пострелять»: олимпиец из Турции завоевал не только серебряную медаль, но и внимание в сети

    Турецкий олимпийский стрелок покорил тысячи людей своим непринужденным поведением во время соревнования в Париже.

    Сегодня 17:55
    просмотров
    Что раньше было на месте популярного SPA -комплекса в Днепре: делали свечи и сапоги
    Что раньше было на месте популярного SPA -комплекса в Днепре: делали свечи и сапоги

    Проезжая по Соборной площади каждый житель Днепра видит современное здание SPA-комплекса. Но построили его относительно недавно  - около 20 лет назад.

    Сегодня 17:23
    3
    просмотров
    ВПЛ в Днепре будут селить в научно-исследовательском институте судебных экспертиз
    ВПЛ в Днепре будут селить в научно-исследовательском институте судебных экспертиз

    В Днепропетровской области нашли новое место для проживания переселенцев.

    Сегодня 17:08
    2
    просмотров
    В Днепре на железнодорожной станции поселились десятки аистов (ВИДЕО)
    В Днепре на железнодорожной станции поселились десятки аистов (ВИДЕО)

    В Днепре заметили большую стаю аистов.

    Сегодня 16:13
    1
    просмотров
    Переселенцы на Днепропетровщине могут получить 2,6 тысячи долларов: какие условия
    Переселенцы на Днепропетровщине могут получить 2,6 тысячи долларов: какие условия

    Переселенцы, которые эвакуировались на Днепропетровщину, могут получить 2,6 тысячи долларов.

    Сегодня 15:48
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх