На Днепр движется новый циклон: синоптики предупреждают о снеге и гололеде.

Как сообщили в Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии, на область идут циклоны, которые принесут нам сложные погодные условия. Таким образом, с 17 по 23 ноября в Днепре ожидается снег, мокрый снег и дождь. Кое-где снежный покров может достигнуть 3 сантиметров.

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