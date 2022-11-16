Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепр движется новый циклон: синоптики предупреждают о снеге и гололеде.

Сегодня 15:26
просмотров

На Днепр движется непогода.

Новости Днепра про На Днепр движется новый циклон: синоптики предупреждают о снеге и гололеде.

Как сообщили в Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии, на область идут циклоны, которые принесут нам сложные погодные условия. Таким образом, с 17 по 23 ноября в Днепре ожидается снег, мокрый снег и дождь. Кое-где снежный покров может достигнуть 3 сантиметров.

17-20 ноября ожидаются осадки разной интенсивности: ночью снег, днем ​​преимущественно мокрый снег, температура ночью 1-6 мороза, днем ​​от 1 мороза до 4 тепла. На дорогах местами гололедица.

21-23 ноября временами ожидается дождь, местами с мокрым снегом, ночные температуры в пределах 1-6 тепла, дневные 4-9 тепла. Прекратятся дожди 24 ноября.

Читайте также:

 

Новости Днепра про На Днепр движется новый циклон: синоптики предупреждают о снеге и гололеде.Українська Новости Днепра про На Днепр движется новый циклон: синоптики предупреждают о снеге и гололеде.Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре всех желающих бесплатно научат быть клоунами
    Новости Днепра
    Сегодня 16:59
    В Днепре всех желающих бесплатно научат быть клоунами

    В Днепре можно бесплатно стать клоуном и научиться фокусам.

    Хотели зарядить телефон: под Днепром трое детей отравились парами бензина
    Новости Днепра
    Сегодня 16:18
    Хотели зарядить телефон: под Днепром трое детей отравились парами бензина

    В Днепре лечат троих мальчиков, отравившихся парами бензина.

    В Днепре неадекватный мужчина бросается на детей
    Новости Днепра
    Сегодня 14:27
    В Днепре неадекватный мужчина бросается на детей

    В Днепре неадекватный мужчина бросается на прохожих.

    В Павлограде планируют отпраздновать Новый год с елкой
    Новости Днепра
    Сегодня 13:27
    В Павлограде планируют отпраздновать Новый год с елкой

    В Павлограде на Днепропетровщине поставят праздничную елку в городе.

    Последние новости

    В Днепре всех желающих бесплатно научат быть клоунами
    В Днепре всех желающих бесплатно научат быть клоунами

    В Днепре можно бесплатно стать клоуном и научиться фокусам.

    Сегодня 16:59
    просмотров
    Хотели зарядить телефон: под Днепром трое детей отравились парами бензина
    Хотели зарядить телефон: под Днепром трое детей отравились парами бензина

    В Днепре лечат троих мальчиков, отравившихся парами бензина.

    Сегодня 16:18
    0
    просмотров
    Как выглядит исчезающее кладбище животных в Днепре (ФОТО)
    Как выглядит исчезающее кладбище животных в Днепре (ФОТО)

    В Днепре есть 8 неофициальных кладбищ, где люди хоронят своих домашних питомцев. Часть из них расположена на левом, а часть – на правом берегу. Все они являются нелегальными.

    Сегодня 14:44
    просмотров
    В Днепре неадекватный мужчина бросается на детей
    В Днепре неадекватный мужчина бросается на детей

    В Днепре неадекватный мужчина бросается на прохожих.

    Сегодня 14:27
    просмотров
    В Павлограде планируют отпраздновать Новый год с елкой
    В Павлограде планируют отпраздновать Новый год с елкой

    В Павлограде на Днепропетровщине поставят праздничную елку в городе.

    Сегодня 13:27
    просмотров
    В Днепре появился сквер Максима Семенова
    В Днепре появился сквер Максима Семенова

    Теперь в Днепре есть сквер, названный в честь погибшего защитника Максима Семенова.

    Сегодня 12:56
    1
    просмотров
    Какие бассейны сейчас работают в Днепре и сколько стоит абонемент
    Какие бассейны сейчас работают в Днепре и сколько стоит абонемент

    Плавание успокаивает нервную систему и помогает снять стресс, а также напоминает о летних днях. Если в теплое время года поплавать можно было в реках области. То с наступлением холодов делать это проблематично. Поэтому на помощь приходят  крытые бассейны в фитнес-центрах.…

    Сегодня 12:46
    0
    просмотров
    Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды
    Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

    Сегодня, 16 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 12:31
    0
    просмотров
    Мэр Днепра сообщил, что в городе появился проспект Леси Украинки
    Мэр Днепра сообщил, что в городе появился проспект Леси Украинки

    В Днепре появился проспект Леси Украинки.

    Сегодня 12:28
    просмотров
    Кожа начала отмирать: в Днепре спасли дедушку, которому мина перебила обе ноги
    Кожа начала отмирать: в Днепре спасли дедушку, которому мина перебила обе ноги

    В Днепре спасают 70-летнего дедушку, которому вражеская мина, залетев в квартиру, перебила обе ноги.

    Сегодня 11:50
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх