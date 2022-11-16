На Днепр движется новый циклон: синоптики предупреждают о снеге и гололеде.

Как сообщили в Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии, на область идут циклоны, которые принесут нам сложные погодные условия. Таким образом, с 17 по 23 ноября в Днепре ожидается снег, мокрый снег и дождь. Кое-где снежный покров может достигнуть 3 сантиметров.
17-20 ноября ожидаются осадки разной интенсивности: ночью снег, днем преимущественно мокрый снег, температура ночью 1-6 мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла. На дорогах местами гололедица.
21-23 ноября временами ожидается дождь, местами с мокрым снегом, ночные температуры в пределах 1-6 тепла, дневные 4-9 тепла. Прекратятся дожди 24 ноября.
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Яна Юхименко
Автор:
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