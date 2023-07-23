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  • На дне Каховского водохранилища рядом с Никополем посадили картофель, и он там успешно растет (ВИДЕО)

На дне Каховского водохранилища рядом с Никополем посадили картофель, и он там успешно растет (ВИДЕО)

Сегодня 17:32
просмотров

Вблизи Никополя Днепропетровской области дно Каховского водохранилища засеяли картофелем.

Новости Днепра про На дне Каховского водохранилища рядом с Никополем посадили картофель, и он там успешно растет (ВИДЕО)

В сети распространили соответствующие видеокадры с подписью: «Никопольцы — несокрушимые люди».

Раньше здесь было мощное «Никопольское море», от которого ничего не осталось после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Но уже сейчас на земле можно увидеть зеленые ровненькие грядки.

Комментаторы пишут, как восхищаются никопольцами, которые даже в такое трудное время смогли найти применение плодородной украинской земле.

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Новости Днепра про На дне Каховского водохранилища рядом с Никополем посадили картофель, и он там успешно растет (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про На дне Каховского водохранилища рядом с Никополем посадили картофель, и он там успешно растет (ВИДЕО)Русский

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