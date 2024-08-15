На блокпосте Днепропетровщины в одной из машин обнаружили запрещенные предметы

На блокпосту обнаружили боеприпасы.

На одном из блокпостов Днепропетровской области во время служебного дежурства гвардейцы совместно с кинологической службой и сотрудниками полиции остановили для проверки транспортное средство Volkswagen Passat. Об этом сообщает 4-й Павлоградский полк Нацгвардии Украины в своем Facebook.

В ходе проведенного с участием служебной собаки обыска в салоне авто обнаружили нелегальное оружие и боеприпасы.

В частности, обнаружили:

Одну тротиловую шашку весом 200 г;

60 патронов калибра 7.62 мм.

Для документирования этого правонарушения на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины.

В отношении водителя Volkswagen Passat было возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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