На блокпосте Днепропетровщины в одной из машин обнаружили запрещенные предметы

На одном из блокпостов Днепропетровской области во время служебного дежурства гвардейцы совместно с кинологической службой и сотрудниками полиции остановили для проверки транспортное средство Volkswagen Passat. Об этом сообщает 4-й Павлоградский полк Нацгвардии Украины в своем Facebook.
В ходе проведенного с участием служебной собаки обыска в салоне авто обнаружили нелегальное оружие и боеприпасы.
В частности, обнаружили:
Для документирования этого правонарушения на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины.
В отношении водителя Volkswagen Passat было возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
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