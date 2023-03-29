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  • На 92 году жизни умерла легенда художественной гимнастики Украины Альбина Дерюгина

На 92 году жизни умерла легенда художественной гимнастики Украины Альбина Дерюгина

Сегодня 16:28
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На 92 году жизни умерла всемирно известная гимнастка, украинский тренер Альбина Дерюгина.

Новости Днепра про На 92 году жизни умерла легенда художественной гимнастики Украины Альбина Дерюгина

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).

С грустью сообщаем, что на 92 году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной, — отметил комитет.

Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположником этого вида спорта в Украине.

За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, умножая спортивную славу Украины. Крепкий фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики, — отметили члены комитета. 

Новости Днепра про На 92 году жизни умерла легенда художественной гимнастики Украины Альбина Дерюгина

Отметим, Альбина Дерюгина родилась в Макеевке Донецкой области. Училась в Днепропетровском техникуме физкультуры и Киевском инфизе. До 1992 года была старшим тренером сборной СССР по художественной гимнастике, а после – старшим тренером сборной Украины.

Воспитала нескольких олимпийских чемпионов, победителей чемпионатов мира и Европы. Среди известных гимнасток — ее дочь — Ирина Дерюгина (абсолютная чемпионка мира 1977 года, главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике), победитель олимпиады 1992 года в Барселоне Александра Тимошенко и другие призеры Олимпиад — Оксана Скалдина, Анна Бессонова.

Вместе с дочерью Альбина Дерюгина основала «Школу Дерюгиных». В 2002 году Альбина Дерюгина получила звание Героя Украины.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Альбины Николаевны. Светлая память!  

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Новости Днепра про На 92 году жизни умерла легенда художественной гимнастики Украины Альбина ДерюгинаУкраїнська Новости Днепра про На 92 году жизни умерла легенда художественной гимнастики Украины Альбина ДерюгинаРусский

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