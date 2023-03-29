На 92 году жизни умерла легенда художественной гимнастики Украины Альбина Дерюгина

На 92 году жизни умерла всемирно известная гимнастка, украинский тренер Альбина Дерюгина.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).

С грустью сообщаем, что на 92 году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной, — отметил комитет.

Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположником этого вида спорта в Украине.

За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, умножая спортивную славу Украины. Крепкий фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики, — отметили члены комитета.

Отметим, Альбина Дерюгина родилась в Макеевке Донецкой области. Училась в Днепропетровском техникуме физкультуры и Киевском инфизе. До 1992 года была старшим тренером сборной СССР по художественной гимнастике, а после – старшим тренером сборной Украины.

Воспитала нескольких олимпийских чемпионов, победителей чемпионатов мира и Европы. Среди известных гимнасток — ее дочь — Ирина Дерюгина (абсолютная чемпионка мира 1977 года, главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике), победитель олимпиады 1992 года в Барселоне Александра Тимошенко и другие призеры Олимпиад — Оксана Скалдина, Анна Бессонова.

Вместе с дочерью Альбина Дерюгина основала «Школу Дерюгиных». В 2002 году Альбина Дерюгина получила звание Героя Украины.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Альбины Николаевны. Светлая память!

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