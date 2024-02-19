На 9 часов: где сегодня в Днепре будут выключать свет (АДРЕСА)

Сегодня, 19 февраля, в Днепре будут выключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, электроэнергии не будет ориентировочно с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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