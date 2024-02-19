На 9 часов: где сегодня в Днепре будут выключать свет (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня, 19 февраля, в Днепре будут выключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, электроэнергии не будет ориентировочно с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:

ул. Макарова: 1-25 (нечетные);

ул. Холодноярская: 21, 22, 24, 26, 28.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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