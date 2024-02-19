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На 9 часов: где сегодня в Днепре будут выключать свет (АДРЕСА)

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про На 9 часов: где сегодня в Днепре будут выключать свет (АДРЕСА)

Сегодня, 19 февраля, в Днепре будут выключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, электроэнергии не будет ориентировочно с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • ул. Макарова: 1-25 (нечетные);
  • ул. Холодноярская: 21, 22, 24, 26, 28.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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