На 80-м году жизни умер бывший первый заместитель прокурора Днепропетровской области

В памяти коллег Александр Владимирович навсегда останется настоящим профессионалом, мудрым наставником, требовательным руководителем и волевым человеком.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Сегодня стало известно, что на 80-м году жизни умер Александр Владимирович Насобин, бывший первый заместитель прокурора Днепропетровской области. Эту должность мужчина занимал с 1985 по 1990 год. Около 20-ти лет он отдал служению Закону.

В Днепропетровской области вернулись к стабилизационным отключениям.

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