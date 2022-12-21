На 80-м году жизни умер бывший первый заместитель прокурора Днепропетровской области

Сегодня стало известно, что на 80-м году жизни умер Александр Владимирович Насобин, бывший первый заместитель прокурора Днепропетровской области. Эту должность мужчина занимал с 1985 по 1990 год. Около 20-ти лет он отдал служению Закону.
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
В памяти коллег Александр Владимирович навсегда останется настоящим профессионалом, мудрым наставником, требовательным руководителем и волевым человеком.
Выражаем искренние соболезнования семье и близким умершего, светлая память!
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