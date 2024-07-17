На 10 пляжах Днепра и области в воде обнаружили кишечную палочку

На прошлой неделе в реках Кильчень, Днепр, Томаковка, Волча и Самара зафиксировали бактерии и кишечную палочку, которые могут вызвать заболевания острыми кишечными инфекциями, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Поэтому купаться в водоемах на Монастырском острове, Приднепровске, Подгородном, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Верхнеднепровске, Николаевском водохранилище в Марганце и Каменском водохранилище – опасно.
Кроме того, в регионе на прошлой неделе выявили 182 случая острых кишечных инфекций. Также, за неделю зафиксировали 6 случаев коклюша, 3082 – ОРВИ и 131 – COVID-19.
Отмечается, что заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в области находится на межсезонном уровне.
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