На 10 пляжах Днепра и области в воде обнаружили кишечную палочку

Некоторые пляжи Днепра и области лучше обходить.

На прошлой неделе в реках Кильчень, Днепр, Томаковка, Волча и Самара зафиксировали бактерии и кишечную палочку, которые могут вызвать заболевания острыми кишечными инфекциями, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Поэтому купаться в водоемах на Монастырском острове, Приднепровске, Подгородном, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Верхнеднепровске, Николаевском водохранилище в Марганце и Каменском водохранилище – опасно.

Кроме того, в регионе на прошлой неделе выявили 182 случая острых кишечных инфекций. Также, за неделю зафиксировали 6 случаев коклюша, 3082 – ОРВИ и 131 – COVID-19.

Отмечается, что заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в области находится на межсезонном уровне.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: