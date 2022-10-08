«Мирного решения не будет»: подборка лучших мемов о взрывах на Крымском мосту (ФОТО)

Не хотели уезжать? Уже не поедете (но женщина на фото поехать-то успела!).
А шашлики все же пожарили.
Мирного рішення не буде (с).
Настоящий супергерой.
СБУ творчески стилизовала Тараса Григорьевича под нынешние реалии. По словам журналистов Украинской правды, к взрыву могут быть причастны сотрудники СБУ.
Поздравляем как можем.
«Самольоти літають, будєм бамбіть» (с)
Ждал этого момента 8 лет.
Крымский мост больше не спит.
С Днем поджога Крымского моста.
Новые открытки.
А если серьезно, то берегите себя, непонятно, как отреагируют террористы на этот случай. Однако позвонить родственникам в Россию и спросить, что у них с лицом – дело святое.
Читайте также:
Яна Юхименко
Автор:
Появился момент взрыва.
Мост все еще пылает.
Хорошее утро начинается не с кофе, а с горящего Крымского…
Сегодня Верховная Рада приняла в целом закон №6482 о добровольном…
Мужчина чудом выжил.
С 7 октября в Украине вступил в силу закон 2310-IX, в частности, запрещающий водителям пассажирского транспорта включать музыку в салоне.
Клиенты Укрпочты неделями не могут получить свои посылки, поскольку их на долгое время их задерживают в сортировочном центре Днепра.
В последние недели цены на яйца существенно выросли.
Женщина проигнорировала нарушение одного из предприятий Кривого Рога.
Не занимайтесь самолечением.
Украинский шоумен и комик Игорь Ласточкин рассказал, что разорвал связи с отцом, живущим сейчас в России.
Временные неудобства.
Мэр Днепра Борис Филатов назвал сегодняшнее основное достижение Украины.
8 октября, в Днепропетровской области произошло жуткое ДТП.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!