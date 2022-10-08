«Мирного решения не будет»: подборка лучших мемов о взрывах на Крымском мосту (ФОТО)

Для украинцев утро началось не с кофе, а с горящего Крымского моста. Конечно, соцсети отреагировали шутками и мемами. Редакция Dnepr.info собрала для вас самые лучшие из них.

Не хотели уезжать? Уже не поедете (но женщина на фото поехать-то успела!).

А шашлики все же пожарили.

Мирного рішення не буде (с).

Настоящий супергерой.

СБУ творчески стилизовала Тараса Григорьевича под нынешние реалии. По словам журналистов Украинской правды, к взрыву могут быть причастны сотрудники СБУ.

Поздравляем как можем.

«Самольоти літають, будєм бамбіть» (с)

Ждал этого момента 8 лет.

Крымский мост больше не спит.

С Днем поджога Крымского моста.

Новые открытки.

А если серьезно, то берегите себя, непонятно, как отреагируют террористы на этот случай. Однако позвонить родственникам в Россию и спросить, что у них с лицом – дело святое.

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