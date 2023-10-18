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Минздрав изменил срок действия некоторых рецептов на лекарства: каких препаратов касается

Сегодня 14:23
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Минздрав увеличил срок действия рецептов на лекарства, которые пациент покупает за деньги.

Новости Днепра про Минздрав изменил срок действия некоторых рецептов на лекарства: каких препаратов касается

Министерство здравоохранения Украины изменило срок действия электронных рецептов на рецептурные препараты, которые пациент покупает за свой счет.

Раньше все рецепты действовали 30 дней, но теперь срок их действия для препаратов, которые пациент будет покупать за свои деньги, увеличили втрое.

Поэтому пациент может приобрести нужное лекарство в течение 90 дней с момента, когда врач выписал рецепт. В Минздраве отмечают, что это не влияет на перечень рецептурных лекарств.

Это решение позволит пациенту не только реже посещать врача, чтобы восстановить рецепт, но и удобнее погашать е-рецепт, при этом перечень рецептурных лекарств и правила их отпуска остаются неизменными, — добавили в Минздраве.

В то же время, рецепты на лекарства, которые пациенты получают по программе «Доступные лекарства», будут действовать 30 дней. Не изменился срок действия рецептов на наркотические лекарственные средства – 10 дней. 30 дней будет действовать е-рецепт на экстемпоральные лекарственные средства.

Погасить электронный рецепт можно в аптеке с электронной системой здравоохранения.

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