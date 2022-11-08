Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Минимальная видимость: Днепр затянет густым туманом

Сегодня 16:36
просмотров

Днепр завтра потянет густым туманом.

Новости Днепра про Минимальная видимость: Днепр затянет густым туманом

В Днепре ночью и утром 9 ноября, будет сильный туман.

Об этом предупредили в областном управлении ГСЧС.

Ожидается, что видимость на дорогах будет 300-500 метров. Уровень опасности – первый (желтый). Автомобилистов и пешеходов просят быть осторожными.

Напомним, сейчас в Днепре продолжаются стабилизационные отключения света. Из-за этого на некоторых улицах могут не работать светофоры, поэтому будьте осторожны.

Читайте також:

Новости Днепра про Минимальная видимость: Днепр затянет густым туманомУкраїнська Новости Днепра про Минимальная видимость: Днепр затянет густым туманомРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Чайная-рюмочная и столовая для спортсменов: история дома Андриевских в Днепре  
    Новости Днепра
    Сегодня 17:25
    Чайная-рюмочная и столовая для спортсменов: история дома Андриевских в Днепре  

    На углу улицы Фабра находится старинный дом. Более ста лет…

    В Днепре у 85-летнего дедушки украли более 100 тысяч гривен
    Новости Днепра
    Сегодня 15:58
    В Днепре у 85-летнего дедушки украли более 100 тысяч гривен

    У дедушки из Днепра украли более 100 тысяч гривен.

    Троллейбусы не ходят: в Днепре на Набережной Победы оборвалась контактная сеть
    Новости Днепра
    Сегодня 15:35
    Троллейбусы не ходят: в Днепре на Набережной Победы оборвалась контактная сеть

    Сегодня, 8 ноября, в Днепре на Набережной Победы произошла авария.

    Кто такой академик Чекмарев в честь которого названа улица в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 15:05
    Кто такой академик Чекмарев в честь которого названа улица в Днепре

    Прогуливаясь по улицам Днепра часто, мы не задумываемся в честь…

    Последние новости

    Чайная-рюмочная и столовая для спортсменов: история дома Андриевских в Днепре  
    Чайная-рюмочная и столовая для спортсменов: история дома Андриевских в Днепре  

    На углу улицы Фабра находится старинный дом. Более ста лет назад он считался одним из самых престижных в тогдашнем Днепре.

    Сегодня 17:25
    просмотров
    В Днепре у 85-летнего дедушки украли более 100 тысяч гривен
    В Днепре у 85-летнего дедушки украли более 100 тысяч гривен

    У дедушки из Днепра украли более 100 тысяч гривен.

    Сегодня 15:58
    просмотров
    Троллейбусы не ходят: в Днепре на Набережной Победы оборвалась контактная сеть
    Троллейбусы не ходят: в Днепре на Набережной Победы оборвалась контактная сеть

    Сегодня, 8 ноября, в Днепре на Набережной Победы произошла авария.

    Сегодня 15:35
    1
    просмотров
    Кто такой академик Чекмарев в честь которого названа улица в Днепре
    Кто такой академик Чекмарев в честь которого названа улица в Днепре

    Прогуливаясь по улицам Днепра часто, мы не задумываемся в честь кого они названы. В городе немало «троп», которые хоть и носят «имена» людей, сделавших много для развития города или его промышленности, но при этом эти фамилии мало что говорят обычному…

    Сегодня 15:05
    просмотров
    Жители Соборного района сегодня остались без воды: подробности
    Жители Соборного района сегодня остались без воды: подробности

    Сегодня, 8 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 15:01
    2
    просмотров
    В Днепропетровской области возобновил работу промышленный гигант: не работал 4 месяца
    В Днепропетровской области возобновил работу промышленный гигант: не работал 4 месяца

    В Кривом Роге после 4 месяцев простоя заработал один из промышленных гигантов.

    Сегодня 14:56
    просмотров
    Посетителей и сотрудников вывели: в Днепре заминировали ТЦ «Вавилон»
    Посетителей и сотрудников вывели: в Днепре заминировали ТЦ «Вавилон»

    В Днепре снова волна минирований.

    Сегодня 14:22
    0
    просмотров
    В Днепре показали самую узкую улицу города (ФОТО)
    В Днепре показали самую узкую улицу города (ФОТО)

    В Днепре показали едва ли не самую узкую улицу города.

    Сегодня 14:22
    просмотров
    В Украине призывают 300 тысяч боевых комаров: Минобороны потролило россиян
    В Украине призывают 300 тысяч боевых комаров: Минобороны потролило россиян

    В Украине начнут новую частичную мобилизацию.

    Сегодня 13:45
    просмотров
    В Днепре в «АТБ» продаются сухофрукты фирмы, владельцем которой является гражданин Ирана
    В Днепре в «АТБ» продаются сухофрукты фирмы, владельцем которой является гражданин Ирана

    Все мы любим сухофрукты и орехи. В магазинах такого добра много.

    Сегодня 13:44
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх