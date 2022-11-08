Минимальная видимость: Днепр затянет густым туманом

Днепр завтра потянет густым туманом.

В Днепре ночью и утром 9 ноября, будет сильный туман.

Об этом предупредили в областном управлении ГСЧС.

Ожидается, что видимость на дорогах будет 300-500 метров. Уровень опасности – первый (желтый). Автомобилистов и пешеходов просят быть осторожными.

Напомним, сейчас в Днепре продолжаются стабилизационные отключения света. Из-за этого на некоторых улицах могут не работать светофоры, поэтому будьте осторожны.

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