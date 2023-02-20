Минута добра: на улице Бориса Джонсона в Покрове из ловушки спасли щенка

Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

20 февраля спасатели Покрова освобождали из ловушки щенка. К чрезвычайникам обратились обеспокоенные покровчане, которые рассказали, что между бетонным забором и металлическим гаражом застряла собачка.

Инцидент произошел на улице Бориса Джонсона в городе Покров.

С помощью шанцевого инструмента приподняли железобетонную плиту и освободили бедняжку. Сейчас жизни щенка ничего не угрожает. На месте вызова работали 5 человек личного состава и единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Спасатели поделились фотоотчетом.