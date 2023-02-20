Минута добра: на улице Бориса Джонсона в Покрове из ловушки спасли щенка

Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.
20 февраля спасатели Покрова освобождали из ловушки щенка. К чрезвычайникам обратились обеспокоенные покровчане, которые рассказали, что между бетонным забором и металлическим гаражом застряла собачка.
Инцидент произошел на улице Бориса Джонсона в городе Покров.
С помощью шанцевого инструмента приподняли железобетонную плиту и освободили бедняжку. Сейчас жизни щенка ничего не угрожает. На месте вызова работали 5 человек личного состава и единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Спасатели поделились фотоотчетом.
Напомним, ранее в Днепре на территории завода обнаружили раненую птицу.
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