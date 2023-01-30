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Минус полтысячи оккупантов за сутки, — Генштаб о роботе ВСУ

Сегодня 09:30
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Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 490 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны ликвидировано уже около 126 650 военных РФ.

Новости Днепра про Минус полтысячи оккупантов за сутки, - Генштаб о роботе ВСУ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 126650 (+490) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3201 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 6369 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 2196 (+1) ед,
  • РСЗО — 453 (+0) ед,
  • средства ПВО — 221 (+0) ед,
  • самолетов — 293 (+0) ед,
  • вертолетов — 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1947 (+0),
  • крылатые ракеты — 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5041 (+4) ед,
  • специальная техника — 199 (+0).

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Новости Днепра про Минус полтысячи оккупантов за сутки, - Генштаб о роботе ВСУУкраїнська Новости Днепра про Минус полтысячи оккупантов за сутки, - Генштаб о роботе ВСУРусский

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