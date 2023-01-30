Минус полтысячи оккупантов за сутки, — Генштаб о роботе ВСУ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составили:

Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 490 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны ликвидировано уже около 126 650 военных РФ.

Укрэнерго снизило лимиты на свет для отдельных регионов страны. Это…

В Днепре сделано 1 106 466 прививок от COVID-19.

В понедельник, 30 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают…

Армия России в ночь на 30 января атаковала Красногригорьевскую громаду…

Враг ночью обстрелял Никопольщину: что известно Армия России в ночь на 30 января атаковала Красногригорьевскую громаду Никопольского района. Угроза артиллерийских обстрелов продолжалась почти 10 часов. просмотров

Сегодня его проведут в последний путь: под Бахмутом погиб Герой из Днепропетровщины 25 января, защищая независимость Украины, погиб военный из Днепропетровской области Евгений Фолюшняк. Он получил ранения при участии в боевых действиях на территории Бахмута. просмотров