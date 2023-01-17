Минус еще один Пушкин: в Днепре популярное кафе сменило скандальное название

В Днепре популярное кафе сменило название, после жарких споров в соцсетях.

В Днепре недавно демонтировали два памятника Пушкину. Первый – монумент русскому писателю, а второй (больше известный, как Танк на Яворницкого) – генералу, который якобы участвовал в боях близ Днепра во времена Второй мировой. Однако в городе был еще один Пушкин.

На проспекте Леси Украинки (ранее проспект Пушкина) есть кафе Pushkin.

В этой связи в соцсетях возникла дискуссия, во время которой днепряне требовали, чтобы кафе переименовали, потому что и проспект так уже не называется, и Пушкина в городе видеть уже не хотят.

На днях стало известно, что скандальную вывеску убрали. Как переименовали кафе, пока неизвестно, однако горожане уже предлагают назвать его Леся, ведь проспект теперь назван в честь украинской писательницы.

Фото обновленного кафе опубликовал Serhii Volynets.

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