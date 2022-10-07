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Минус 350 оккупантов, 29 ББМ, 17 танков и вертолет: потери врага на 7 октября

Сегодня 11:30
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Слава Украине! Слава ВСУ!

Новости Днепра про Минус 350 оккупантов, 29 ББМ, 17 танков и вертолет: потери врага на 7 октября

За вчерашний день ВСУ ликвидировали по меньшей мере 350 оккупантов. Всего же с начала полномасштабного вторжения армия рф потеряла 61680 солдат.

Также захватчики недосчитались 2466 (+17 за минувшие сутки) танков, 5093 (+29) ББМ, 1455 (+31) артиллерийских систем, 266 самолетов, 233 (+1) вертолета и многое другое.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 7.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 61680 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2 466 (+17),
  • боевых бронированных машин ‒ 5093 (+29),
  • артиллерийских систем – 1 455 (+31),
  • РСЗО – 344 (+0),
  • средств ПВО ‒ 177 (+0),
  • самолетов – 266 (+0),
  • вертолетов – 233 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1067 (+20),
  • крылатых ракет ‒ 246 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 15 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 862 (+8),
  • специальной техники – 135 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях, — отметили в Генштабе.

Новости Днепра про Минус 350 оккупантов, 29 ББМ, 17 танков и вертолет: потери врага на 7 октября

 

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Новости Днепра про Минус 350 оккупантов, 29 ББМ, 17 танков и вертолет: потери врага на 7 октябряУкраїнська Новости Днепра про Минус 350 оккупантов, 29 ББМ, 17 танков и вертолет: потери врага на 7 октябряРусский

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