Минус 350 оккупантов, 29 ББМ, 17 танков и вертолет: потери врага на 7 октября

Слава Украине! Слава ВСУ!

За вчерашний день ВСУ ликвидировали по меньшей мере 350 оккупантов. Всего же с начала полномасштабного вторжения армия рф потеряла 61680 солдат.

Также захватчики недосчитались 2466 (+17 за минувшие сутки) танков, 5093 (+29) ББМ, 1455 (+31) артиллерийских систем, 266 самолетов, 233 (+1) вертолета и многое другое.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 7.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 61680 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 2 466 (+17),

боевых бронированных машин ‒ 5093 (+29),

артиллерийских систем – 1 455 (+31),

РСЗО – 344 (+0),

средств ПВО ‒ 177 (+0),

самолетов – 266 (+0),

вертолетов – 233 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1067 (+20),

крылатых ракет ‒ 246 (+0),

кораблей/катеров ‒ 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3 862 (+8),

специальной техники – 135 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях, — отметили в Генштабе.

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