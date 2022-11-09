Минубийства РФ отчиталось об уничтожении в Днепре склада из HIMARS

По словам так называемого Минобороны РФ, вблизи Днепра они уничтожили склад с боеприпасами и хаймарсами. На самом деле, россияне ударили тремя дронами-камикадзе по гражданскому объекту.
В районе города Днепропетровск уничтожен состав боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, Ольха, а также артиллерийскими боеприпасами, — отмечают в Минубивстве.
В результате атаки по логистическому предприятию пострадало 4 мужчины. По словам врачей, трое из них «тяжелые» и находятся в реанимации.
Как рассказали спасатели, сначала в состав попал один шахед, а потом когда спасатели начали тушить пожар, прилетели еще два.
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Яна Юхименко
Автор:
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