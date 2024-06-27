Минобразования остановило набор в аспирантуру по контракту до 1 января 2025 года

На Украине приостановили набор на аспирантуру.

Министерство образования и науки Украины приостановило набор в аспирантуру по контракту до 1 января 2025 года. Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Оксен Лесной. Это также касается перевода и обновления на дневную или дуальную форму получения образования, кроме ряда исключений.

Согласно приказу, временно до 1 января 2025 года останавливается прием заявлений, проведение конкурсного отбора и заключение договоров об обучении между высшим образованием и поступающим и зачисление на обучение для получения третьего (образовательно-научного, образовательно-творческого) уровня высшего образования и в ассистентуру — стажировка на дневную или дуальную формы получения образования за средства физических и юридических лиц.

Временно невозможен перевод и возобновление (включая допуск к образовательному процессу после окончания срока прерывания обучения) на дневную или дуальную форму получения образования. Эта норма не касается:

соискателей высшего образования, которые имели перерыв в обучении по беременности и родам или уходу за ребенком;

лиц, уволенных с военной службы после 24 февраля 2022;

лиц, возобновляемых для получения образования по медицинским или фармацевтическим специальностям;

лиц, которым был предоставлен академический отпуск продолжительностью не более одного года;

лиц, которые возобновляются в состав курсантов высших военных учебных заведений, высшего образования со специфическими условиями обучения, военных учебных подразделений высшего образования.

В 2024 году невозможно вступление в аспирантуру на дневную форму обучения по контракту. За контрактом остается заочная и вечерняя формы обучения, не предусматривающая отсрочку от мобилизации. При этом количество бюджетных мест увеличилось с 3200 до 7000.

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