Минобразования остановило набор в аспирантуру по контракту до 1 января 2025 года

Министерство образования и науки Украины приостановило набор в аспирантуру по контракту до 1 января 2025 года. Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Оксен Лесной. Это также касается перевода и обновления на дневную или дуальную форму получения образования, кроме ряда исключений.
Согласно приказу, временно до 1 января 2025 года останавливается прием заявлений, проведение конкурсного отбора и заключение договоров об обучении между высшим образованием и поступающим и зачисление на обучение для получения третьего (образовательно-научного, образовательно-творческого) уровня высшего образования и в ассистентуру — стажировка на дневную или дуальную формы получения образования за средства физических и юридических лиц.
Временно невозможен перевод и возобновление (включая допуск к образовательному процессу после окончания срока прерывания обучения) на дневную или дуальную форму получения образования. Эта норма не касается:
В 2024 году невозможно вступление в аспирантуру на дневную форму обучения по контракту. За контрактом остается заочная и вечерняя формы обучения, не предусматривающая отсрочку от мобилизации. При этом количество бюджетных мест увеличилось с 3200 до 7000.
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