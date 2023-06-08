Минная угроза: днепрян призвали не гулять по побережью Черного моря

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Он рассказал, что после взрыва на Каховской ГЭС большое количество мусора и обломков сейчас находится в Черном море. Также вода выносит на берег мины, растяжки и неразорванные боеприпасы.
По словам чиновника, работа по очищению акватории моря уже начата. Ее проводят санитарные и экологические службы, подразделения ГСЧС и полиции, волонтеры.
«В связи с этим обращаюсь с просьбой к жителям Одесской области: удерживайтесь от нахождения на побережье моря, в том числе пляжах, до завершения работ по ликвидации последствий. Уверяю, ситуация контролируемая», — отметил Кипер.
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