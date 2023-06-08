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Минная угроза: днепрян призвали не гулять по побережью Черного моря

Сегодня 20:30
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Жителям Одесской области и гостям города необходимо отказаться от прогулок по побережью Черного моря. Там могут быть мины после подрыва Каховской ГЭС.

Новости Днепра про Минная угроза: днепрян призвали не гулять по побережью Черного моря

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он рассказал, что после взрыва на Каховской ГЭС большое количество мусора и обломков сейчас находится в Черном море. Также вода выносит на берег мины, растяжки и неразорванные боеприпасы.

Новости Днепра про Минная угроза: днепрян призвали не гулять по побережью Черного моря

По словам чиновника, работа по очищению акватории моря уже начата. Ее проводят санитарные и экологические службы, подразделения ГСЧС и полиции, волонтеры.

«В связи с этим обращаюсь с просьбой к жителям Одесской области: удерживайтесь от нахождения на побережье моря, в том числе пляжах, до завершения работ по ликвидации последствий. Уверяю, ситуация контролируемая», — отметил Кипер.

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Новости Днепра про Минная угроза: днепрян призвали не гулять по побережью Черного моряУкраїнська Новости Днепра про Минная угроза: днепрян призвали не гулять по побережью Черного моряРусский

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