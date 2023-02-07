«Минфин рф радует новостями»: Лукашук рассказал о том, как работают санкции

Чтобы остановить агрессора, мировые лидеры вводят против него санкции, прежде всего — экономические.
О том, как они работают, рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
Не думал, что когда-то напишу это, но… Минфин рф радует новостями. По данным министерства, доходы госбюджета россии в январе 2023 года упали на 35% по сравнению с доходами в январе прошлого года. Нефтегазовые доходы ушли в минус на 46%. Такой обвал объясняют снижением котировок цен на нефть марки Urals и уменьшением объемов экспорта природного газа. Не нефтегазовые доходы россии снизились на 28%. А объем их расходов в прошлом месяце превысил показатели аналогичного периода в 2022 году на 59%, – написал Николай Лукашук.
И добавил, что Украина обязательно победит на всех фронтах: военном, экономическом, дипломатическом.
Простыми словами – страна-террорист из-за своей бесчеловечной политики идет по курсу своего корабля. Украина побеждает на всех фронтах. Военном, экономическом, дипломатическом. Санкции работают, – отметил председатель облсовета.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней.
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