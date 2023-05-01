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  • Миллионный ущерб: в Днепровском районе банда «лесорубов» уничтожила часть леса

Миллионный ущерб: в Днепровском районе банда «лесорубов» уничтожила часть леса

Сегодня 17:06
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В Днепровском районе работали "черные лесорубы".

Новости Днепра про Миллионный ущерб: в Днепровском районе банда

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

В Днепровском районе разоблачили мужчину, который собрал «банду» лесорубов, незаконно рубивших деревья на территории защитных лесных насаждений. К этому он привлек 5 своих друзей.

Срубленные деревья привозили на территорию арендованных участков, превращали в дрова, а затем продавали частным лицам и коммерческим предприятиям. Лесорубов поймали «на горячем».

В результате незаконной порубки леса государству нанесено более 2 млн грн ущерба. Во время обысков полицейские изъяли 800 кубометров дров, а также орудия — бензопилы и машины стоимостью более 4 миллионов гривен.

Четырех «черных лесорубов» уже арестовали, а в отношении еще двух решается вопрос. Всем шестерым сообщили о подозрении в незаконной вырубке и сбыте лесных насаждений.

Новости Днепра про Миллионный ущерб: в Днепровском районе банда

Новости Днепра про Миллионный ущерб: в Днепровском районе банда

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