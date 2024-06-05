Мята, лаванда и злаковые растения: в одном из парков Днепра цветет аромаклумба

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Любовь Чадина, начальница службы благоустройства и содержания зеленых зон КП «Городская инфраструктура» Днепровского городского совета рассказала о том, как содержат зеленые насаждения на территории Днепра.КП «Городская инфраструктура» косит траву на всех локациях, обеспечивая регулярную борьбу с сорняками и значительное снижение риска распространения клещей и блох в высоких травяных зарослях.
Местные жители наслаждаются времяпрепровождением летом в парках Днепра, а особенно запахом аромаклумбы из многолетних растений у колонн в парке Шевченко. Ее, а также аллею из карандаша и гортензий вдоль Летнего театра посадили в прошлом году.
Такой вид клумб – тренд последних лет среди городского озеленения в мире. Здесь можжевельник, разнообразные деревья, мята, лаванда и даже злаковые растения, например, пенисетум. Они очень привлекательны и не нуждаются в тщательном уходе. Все цветы распространяют приятный аромат, – прокомментировала Любовь Чадина.
На клумбе высажены также чабрец, тимьян, монарда, гортензия, ковыль. Хотя количество ароматных трав и цветов может показаться большим, они гармонично дополняют друг друга и создают красивый вид.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине старый глиняный дом превратили в невероятный этнодом.
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