Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Мы уничтожили 17 «Шахедов» и 2 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов : ситуация на фронте

Мы уничтожили 17 «Шахедов» и 2 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов : ситуация на фронте

Сегодня 19:15
просмотров

Украинские военные отбили 15 атак россиян в Донецкой и Луганской области, уничтожили 17 "Шахедов" и 2 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Новости Днепра про Мы уничтожили 17

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну и применять тактику террора в отношении мирного населения Украины.

В эти сутки, ночью, противник очередной раз нанес массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, в частности по Киеву. Применил ударные БпЛА и крылатые ракеты, однако все они были уничтожены в небе.

В общем, в течение суток, враг нанес 62 авиационных и 15 ракетных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

В течение суток оккупанты совершили 15 атак, однако все они были отражены подразделениями сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационный удар в районе Огирцево Харьковская область.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Леоновка Черниговской области; Нововасильевка, Ромашково, Атинское, Юнаковка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Пыльная, Зеленое, Верхняя Писаревка, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Зыбино, Рыбалкино, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Двуречанское, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спирного — Донецкой.

Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белая Гора и Часов Яр Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка.

На Марьинском направлении в эти сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отбили все 8 атак противника. Ориентировочные потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 — ранеными.

К тому же было уничтожено 2 единицы вражеской автомобильной техники. В то же время враг продолжает уничтожать наши города и села, нанес авиационный удар по Марьинке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговское и Новоданиловка Запорожской области, а также Казацкое и Одрадокаменка Херсонской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также город Херсон.

Военным руководством Российской Федерации принято решение об усилении государственной границы курсантами высших военных учебных заведений.

Так, 31 мая, около 200 курсантов III курса вооруженных стрелковым оружием и гранатометами уже отправлены к западной границе российской федерации под предлогом прохождения стажировки.

Читайте также:

Новости Днепра про Мы уничтожили 17 Українська Новости Днепра про Мы уничтожили 17 Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Оторванные руки и поврежденные глаза: в Днепре спасают командира, получившего тяжелые ранения
    Новости Днепра
    Сегодня 17:40
    Оторванные руки и поврежденные глаза: в Днепре спасают командира, получившего тяжелые ранения

    В Днепре спасали молодого командира, получившего тяжелое ранение.

    11 опасных дней: когда будут магнитные бури в июне-2023 и как защититься
    Новости Днепра
    Сегодня 17:30
    11 опасных дней: когда будут магнитные бури в июне-2023 и как защититься

    Берегите себя!

    Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:15
    Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)

    В Днепре отдохнуть на турбазе на берегу реки можно не…

    Обвинили невиновного: двух прокуроров из Днепра подозревают в коррупции и подделке доказательств
    Новости Днепра
    Сегодня 17:01
    Обвинили невиновного: двух прокуроров из Днепра подозревают в коррупции и подделке доказательств

    В Днепре подозревают прокуроров по коррупции.

    Последние новости

    На Парусе наркоманы превратили мобильное укрытие в притон
    На Парусе наркоманы превратили мобильное укрытие в притон

    Оказывается, укрытие - это не всегда безопасное место.

    Сегодня 18:54
    0
    просмотров
    Полиция Днепра разыскивает 14-летнего Владислава Панкова
    Полиция Днепра разыскивает 14-летнего Владислава Панкова

    2 июня около 11.30 парень ушел с улицы Аэропортовской в ​​Шевченковском районе города и до настоящего времени его местонахождение не известно.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Оторванные руки и поврежденные глаза: в Днепре спасают командира, получившего тяжелые ранения
    Оторванные руки и поврежденные глаза: в Днепре спасают командира, получившего тяжелые ранения

    В Днепре спасали молодого командира, получившего тяжелое ранение.

    Сегодня 17:40
    0
    просмотров
    11 опасных дней: когда будут магнитные бури в июне-2023 и как защититься
    11 опасных дней: когда будут магнитные бури в июне-2023 и как защититься

    Берегите себя!

    Сегодня 17:30
    3
    просмотров
    Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)
    Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)

    В Днепре отдохнуть на турбазе на берегу реки можно не только в Новомосковске, но и в Каменском. В этом городе также функционирует несколько туристических баз и отелей, проживая в которых можно купаться в реке Днепр, гулять по сосновому лесу или…

    Сегодня 17:15
    просмотров
    Обвинили невиновного: двух прокуроров из Днепра подозревают в коррупции и подделке доказательств
    Обвинили невиновного: двух прокуроров из Днепра подозревают в коррупции и подделке доказательств

    В Днепре подозревают прокуроров по коррупции.

    Сегодня 17:01
    просмотров
    Последний раз видели на вокзале: в Днепре третий месяц ищут безвестно пропавшую женщину
    Последний раз видели на вокзале: в Днепре третий месяц ищут безвестно пропавшую женщину

    Связь с женщиной оборвалась три месяца тому назад.

    Сегодня 15:55
    просмотров
    В музее истории Днепра показали самый габаритный военный экспонат — сбитый вертолет (ФОТО)
    В музее истории Днепра показали самый габаритный военный экспонат — сбитый вертолет (ФОТО)

    Это самый большой экспонат.

    Сегодня 15:21
    просмотров
    В Желтых Водах 17-летняя мошенница продавала несуществующие товары
    В Желтых Водах 17-летняя мошенница продавала несуществующие товары

    Правоохранители разоблачили 17-летнюю мошенницу, которая продавала в социальных сетях несуществующие товары.

    Сегодня 15:14
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине полицейский забрал вещдоки и продал их в ломбард
    На Днепропетровщине полицейский забрал вещдоки и продал их в ломбард

    В Днепропетровской области полицейский завладел вещественными доказательствами на сумму более 330 тысяч гривен - это компьютерная техника и мобильные телефоны, которые были изъяты в рамках уголовного производства.

    Сегодня 14:48
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх