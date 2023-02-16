Мы среди первых: на Днепропетровщине появится новая модульная больница

Перещепинская громада стала одним из 6 по всей Украине, которое получит новую модульную больницу за средства международных доноров.

Это стало возможным благодаря участию в Проекте «Программа ЕС Крепкие Регионы – Специальная программа поддержки Украины» и поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

Как рассказал городской голова Перещепино Ярослав Цвиркун, местные специалисты провели уже почти все подготовительные работы. На днях строители начнут готовить фундамент.

Он также сообщил о том, какой будет новая больница:

— крыша этой больницы и соседнего помещения будет покрыта солнечными панелями для генерации необходимой энергии; полная автономия;

— современное европейское медицинское оборудование и мебель, включая: лабораторное оборудование, УЗИ-оборудование, медицинское оборудование для малохирургических операций.

– будут обустроены: кабинет физиотерапии, кабинеты офтальмолога, гинеколога, а также кабинеты для других профильных врачей.

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