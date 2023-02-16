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Мы среди первых: на Днепропетровщине появится новая модульная больница

Сегодня 10:00
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Перещепинская громада стала одним из 6 по всей Украине, которое получит новую модульную больницу за средства международных доноров.

Новости Днепра про Мы среди первых: на Днепропетровщине появится новая модульная больница

Это стало возможным благодаря участию в Проекте «Программа ЕС Крепкие Регионы – Специальная программа поддержки Украины» и поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

Как рассказал городской голова Перещепино Ярослав Цвиркун, местные специалисты провели уже почти все подготовительные работы. На днях строители начнут готовить фундамент.

Новости Днепра про Мы среди первых: на Днепропетровщине появится новая модульная больница

Он также сообщил о том, какой будет новая больница:

— крыша этой больницы и соседнего помещения будет покрыта солнечными панелями для генерации необходимой энергии; полная автономия;
— современное европейское медицинское оборудование и мебель, включая: лабораторное оборудование, УЗИ-оборудование, медицинское оборудование для малохирургических операций.
– будут обустроены: кабинет физиотерапии, кабинеты офтальмолога, гинеколога, а также кабинеты для других профильных врачей.

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