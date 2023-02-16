Мы среди первых: на Днепропетровщине появится новая модульная больница

Это стало возможным благодаря участию в Проекте «Программа ЕС Крепкие Регионы – Специальная программа поддержки Украины» и поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).
Как рассказал городской голова Перещепино Ярослав Цвиркун, местные специалисты провели уже почти все подготовительные работы. На днях строители начнут готовить фундамент.
Он также сообщил о том, какой будет новая больница:
— крыша этой больницы и соседнего помещения будет покрыта солнечными панелями для генерации необходимой энергии; полная автономия;
— современное европейское медицинское оборудование и мебель, включая: лабораторное оборудование, УЗИ-оборудование, медицинское оборудование для малохирургических операций.
– будут обустроены: кабинет физиотерапии, кабинеты офтальмолога, гинеколога, а также кабинеты для других профильных врачей.
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