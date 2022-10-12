Мы непреодолимы: в Никополе мальчик моет фары, чтобы собрать деньги на беспилотники для ВСУ

Сегодня вся страна встала на поддержку ВСУ. Особенно трогательно это выглядит, когда это делают дети.

Один из таких мальчиков живет в Никополе. Он ежедневно моет фары автомобилей на перекрестке, чтобы собрать средства на ударные беспилотники.

Об этом сообщил Игорь Радченко в своем посте.

Сам автор поста занимается волонтерством, и именно он открыл сбор на закупку дронов. Подъехав к перекрестку, увидел этого мальчика, который все заработанные средства отдает на ВСУ.

«Я подъехал на светофор и говорю уже все знаю, давай и мне, пожалуйста, протри фару. Он улыбнулся на все 32 и за секунды фара самоката уже блестела, как из магазина.

Я сразу протянул ему деньги, чтобы поблагодарить, а он вдруг так скромно отказался.

Я спрашиваю: «Ты почему отказываешься?

А он через секунду достал из кармана новенькие 20 гривен и протянул мне.

«За что? Спросил я».

А он говорит: «А это вы собираете на дроны? Ну, для защиты от обстрелов? Это вам на дроны», – написал Игорь.

Мужчина был очень тронут таким поступком маленького жителя Никополя.

«В этих взрослых детских глазах, я увидел мою Украину! Мою будущую Украину, за которую я уж точно не буду переживать, потому что она будет в надежных руках. Настоящих сыновей Украины!» – написал Игорь.

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