Мы непреодолимы: в Никополе мальчик моет фары, чтобы собрать деньги на беспилотники для ВСУ

Один из таких мальчиков живет в Никополе. Он ежедневно моет фары автомобилей на перекрестке, чтобы собрать средства на ударные беспилотники.
Об этом сообщил Игорь Радченко в своем посте.
Сам автор поста занимается волонтерством, и именно он открыл сбор на закупку дронов. Подъехав к перекрестку, увидел этого мальчика, который все заработанные средства отдает на ВСУ.
«Я подъехал на светофор и говорю уже все знаю, давай и мне, пожалуйста, протри фару. Он улыбнулся на все 32 и за секунды фара самоката уже блестела, как из магазина.
Я сразу протянул ему деньги, чтобы поблагодарить, а он вдруг так скромно отказался.
Я спрашиваю: «Ты почему отказываешься?
А он через секунду достал из кармана новенькие 20 гривен и протянул мне.
«За что? Спросил я».
А он говорит: «А это вы собираете на дроны? Ну, для защиты от обстрелов? Это вам на дроны», – написал Игорь.
Мужчина был очень тронут таким поступком маленького жителя Никополя.
«В этих взрослых детских глазах, я увидел мою Украину! Мою будущую Украину, за которую я уж точно не буду переживать, потому что она будет в надежных руках. Настоящих сыновей Украины!» – написал Игорь.
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