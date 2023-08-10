Мужчины в Украине смогут отказаться от мобилизации: в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №9566, которым хотят изменить порядок проведения мобилизации в Украине. Предлагается мобилизовать только «мотивированных патриотов», а граждан, не желающих воевать, привлекать к работе на экономику.
Изменения планируют внести в ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», ЗУ «О воинской обязанности и военной службе» и другие законы.
Инициатором законопроекта является народный депутат от «Слуги Народа» Георгий Мазурашу. По его мнению, такие изменения позволят повысить мотивацию граждан к защите страны, снять социальную напряженность, содействовать поддержанию и укреплению экономики и обороноспособности.
Согласно изменениям, военнообязанным дадут право отказаться от мобилизации по религиозным или личным убеждениям. Для этого достаточно подать письменное заявление в ТЦК и СП. Однако военнообязанных, которые откажутся от призыва, смогут мобилизовать для работы на предприятиях или для общественно полезных работ по месту регистрации, а с письменного согласия гражданина – в других регионах.
В то же время законопроект предусматривает, что граждане, которые официально трудоустроены на не менее чем на 0,75 ставки или осуществляют предпринимательскую деятельность и своевременно платят предусмотренные законодательством налоги и сборы, не могут быть привлечены к выполнению работ оборонного характера.
Сейчас законопроект предоставлен для ознакомления в Верховную Раду.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки: нарушителю придется заплатить более 25 тыс. грн.
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