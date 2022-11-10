Мужчину, укравшего военную аптечку из автомобиля, задержали в Днепре

Преступник проверяется на причастность к другим преступлениям, произошедшим в городе. Расследование продолжается.

9 ноября следователи сообщили грабителю о подозрении в совершении уголовного преступления.

Полиция разыскала похитителя. Им оказался 22-летний ранее судимый мужчина. Похищенная аптечка была изъята.

4 ноября владелец автомобиля обратился в полицию и рассказал, что несколько дней назад оставил машину возле дома в Чечеловском районе города, а позже обнаружил отсутствие военно-медицинской аптечки стоимостью около 4 тысяч гривен.

Специалисты сравнили стоимость продуктовой корзины в Украине и странах Евросоюза.…

В компании «Новая Почта» рассказали о доставке посылок и корреспонденции…

В больнице Винницкой области 7 ноября скончался нацгвардеец из Кривого…

О последствиях ночных атак противника на территории Днепропетровской области сообщил…

Раненая бабушка и разрушения: ночь в Днепропетровской области была тяжелой О последствиях ночных атак противника на территории Днепропетровской области сообщил глава ДОРа Николай Лукашук. просмотров

«Новая Почта» сделала заявление о посылках в Днепре после атаки дронами В компании «Новая Почта» рассказали о доставке посылок и корреспонденции по Днепру после того, как их склад был атакован дронами-камикадзе. просмотров

Цены на яйца в Днепре догоняют европейские: сколько стоит десяток Специалисты сравнили стоимость продуктовой корзины в Украине и странах Евросоюза. Они проанализировали цены на яйца в крупнейших торговых сетях по состоянию на октябрь 2022 года. Расчеты производились по курсу 40 грн/евро. просмотров

Обстрел под Никополем: как прошел день в Днепропетровской области В среду, 9 ноября, на 259-й день войны, оккупанты вновь нанесли удар по Никопольскому району. Жертвой нападения стал 47-летний мужчина. А в пригороде Кривого Рога были слышны взрывы. просмотров