Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мужчину, укравшего военную аптечку из автомобиля, задержали в Днепре

Сегодня 09:00
просмотров

4 ноября владелец автомобиля обратился в полицию и рассказал, что несколько дней назад оставил машину возле дома в Чечеловском районе города, а позже обнаружил отсутствие военно-медицинской аптечки стоимостью около 4 тысяч гривен.

Новости Днепра про Мужчину, укравшего военную аптечку из автомобиля, задержали в Днепре

Полиция разыскала похитителя. Им оказался 22-летний ранее судимый мужчина. Похищенная аптечка была изъята.

9 ноября следователи сообщили грабителю о подозрении в совершении уголовного преступления.

Преступник проверяется на причастность к другим преступлениям, произошедшим в городе. Расследование продолжается.

Читайте также:

Новости Днепра про Мужчину, укравшего военную аптечку из автомобиля, задержали в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Мужчину, укравшего военную аптечку из автомобиля, задержали в ДнепреРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Раненая бабушка и разрушения: ночь в Днепропетровской области была тяжелой
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Раненая бабушка и разрушения: ночь в Днепропетровской области была тяжелой

    О последствиях ночных атак противника на территории Днепропетровской области сообщил…

    Двое детей остались без отца: в боях за Украину погиб нацгвардеец из Кривого Рога
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Двое детей остались без отца: в боях за Украину погиб нацгвардеец из Кривого Рога

    В больнице Винницкой области 7 ноября скончался нацгвардеец из Кривого…

    «Новая Почта» сделала заявление о посылках в Днепре после атаки дронами
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    «Новая Почта» сделала заявление о посылках в Днепре после атаки дронами

    В компании «Новая Почта» рассказали о доставке посылок и корреспонденции…

    Цены на яйца в Днепре догоняют европейские: сколько стоит десяток
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Цены на яйца в Днепре догоняют европейские: сколько стоит десяток

    Специалисты сравнили стоимость продуктовой корзины в Украине и странах Евросоюза.…

    Последние новости

    Раненая бабушка и разрушения: ночь в Днепропетровской области была тяжелой
    Раненая бабушка и разрушения: ночь в Днепропетровской области была тяжелой

    О последствиях ночных атак противника на территории Днепропетровской области сообщил глава ДОРа Николай Лукашук.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Двое детей остались без отца: в боях за Украину погиб нацгвардеец из Кривого Рога
    Двое детей остались без отца: в боях за Украину погиб нацгвардеец из Кривого Рога

    В больнице Винницкой области 7 ноября скончался нацгвардеец из Кривого Рога Руслан Белый.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    «Новая Почта» сделала заявление о посылках в Днепре после атаки дронами
    «Новая Почта» сделала заявление о посылках в Днепре после атаки дронами

    В компании «Новая Почта» рассказали о доставке посылок и корреспонденции по Днепру после того, как их склад был атакован дронами-камикадзе.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Цены на яйца в Днепре догоняют европейские: сколько стоит десяток
    Цены на яйца в Днепре догоняют европейские: сколько стоит десяток

    Специалисты сравнили стоимость продуктовой корзины в Украине и странах Евросоюза. Они проанализировали цены на яйца в крупнейших торговых сетях по состоянию на октябрь 2022 года. Расчеты производились по курсу 40 грн/евро.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в четверг, 10 ноября: облачно и без осадков
    Погода в Днепре в четверг, 10 ноября: облачно и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Обстрел под Никополем: как прошел день в Днепропетровской области
    Обстрел под Никополем: как прошел день в Днепропетровской области

    В среду, 9 ноября, на 259-й день войны, оккупанты вновь нанесли удар по Никопольскому району. Жертвой нападения стал 47-летний мужчина. А в пригороде Кривого Рога были слышны взрывы.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Кривом Роге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги
    В Кривом Роге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

    В среду, 9 ноября, вечером в Кривом Роге были слышны взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

    Вчера 21:15
    просмотров
    За шаг до смерти: в Днепре курсант спас парня от самоубийства
    За шаг до смерти: в Днепре курсант спас парня от самоубийства

    В Днепре курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел спас парня от самоубийства.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Имеет имя и берет рыбу из рук: в сквере Днепра поселилась огромная птица-одиночка (ФОТО)
    Имеет имя и берет рыбу из рук: в сквере Днепра поселилась огромная птица-одиночка (ФОТО)

    В Днепре в сквере "Прибрежном" поселился серебристый мартин Джонни.

    Вчера 20:08
    0
    просмотров
    Монахиня Мария из Никополя связала более 1000 носков для защитников Украины
    Монахиня Мария из Никополя связала более 1000 носков для защитников Украины

    Об этом сообщил игумен Меркурий Скороход.

    Вчера 19:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх