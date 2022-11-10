Мужчину, укравшего военную аптечку из автомобиля, задержали в Днепре

Полиция разыскала похитителя. Им оказался 22-летний ранее судимый мужчина. Похищенная аптечка была изъята.
9 ноября следователи сообщили грабителю о подозрении в совершении уголовного преступления.
Преступник проверяется на причастность к другим преступлениям, произошедшим в городе. Расследование продолжается.
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