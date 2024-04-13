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Мужчину, рвавшего тюльпаны на Сичеславской Набережной, догнала карма

Сегодня 15:22
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Сегодня в центре Днепра полиция задержала мужчину.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.

Полиция прекратила незаконные действия мужчины, рвавшего тюльпаны на Сичеславской Набережной.

Прохожие быстро обратили внимание на вора тюльпанов.

Злоумышленник среди бела дня решил нарвать цветы по неизвестным причинам.

Уже через несколько минут нарушителя общественного порядка задержали правоохранители.

Если сумма похищенных цветов будет выше 176 гривен, то задержанному грозит даже уголовная ответственность.

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Новости Днепра про Мужчину, рвавшего тюльпаны на Сичеславской Набережной, догнала кармаУкраїнська Новости Днепра про Мужчину, рвавшего тюльпаны на Сичеславской Набережной, догнала кармаРусский

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