Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Мужчину, потерявшего сознание, доставили в днепровскую больницу: помогите найти родственников

Мужчину, потерявшего сознание, доставили в днепровскую больницу: помогите найти родственников

Сегодня 19:45
просмотров

10 октября около 16:00 в Слобожанском мужчину заметили без сознания. Он лежал на автобусной остановке (улица 8 марта, напротив магазина "Натали").

Новости Днепра про Мужчину, потерявшего сознание, доставили в днепровскую больницу: помогите найти родственников

В 17:05 врачи доставили его в больницу No4.

У мужчины не было с собой телефона. Если вы его узнаете, звоните по телефону (096) 235-80-73 (отделение неотложной помощи больницы No4).

Новости Днепра про Мужчину, потерявшего сознание, доставили в днепровскую больницу: помогите найти родственников

Читайте также: 

Новости Днепра про Мужчину, потерявшего сознание, доставили в днепровскую больницу: помогите найти родственниковУкраїнська Новости Днепра про Мужчину, потерявшего сознание, доставили в днепровскую больницу: помогите найти родственниковРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Во время ракетной атаки погиб полицейский из Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 22:00
    Во время ракетной атаки погиб полицейский из Днепра

    В результате российской ракетной атаки на Киев, состоявшейся утром 10…

    ЕС на год продлит статус защиты для украинских беженцев
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    ЕС на год продлит статус защиты для украинских беженцев

    Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и…

    В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

    В понедельник, 10 октября, в соцсетях начали сообщать о взрывах…

    Резниченко показал, как выглядит Днепр после атак «русского мира» (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:49
    Резниченко показал, как выглядит Днепр после атак «русского мира» (ФОТО)

    Сегодня утром российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами.

    Последние новости

    Во время ракетной атаки погиб полицейский из Днепра
    Во время ракетной атаки погиб полицейский из Днепра

    В результате российской ракетной атаки на Киев, состоявшейся утром 10 октября, погиб начальник отдела защиты критической инфраструктуры Департамента Киберполиции Юрий Заскока.

    Сегодня 22:00
    просмотров
    Сегодняшний день мы запомним надолго: Лукашук рассказал о ситуации на Днепропетровщине
    Сегодняшний день мы запомним надолго: Лукашук рассказал о ситуации на Днепропетровщине

    10 октября 2022 года похоже на 24 февраля 2022 года, первый день полномасштабной войны. Когда рано утром начались обстрелы почти всех регионов Украины.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    ЕС на год продлит статус защиты для украинских беженцев
    ЕС на год продлит статус защиты для украинских беженцев

    Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Наша ПВО уничтожила два беспилотника-камикадзе Shahed-136 над Кривым Рогом
    Наша ПВО уничтожила два беспилотника-камикадзе Shahed-136 над Кривым Рогом

    Российские оккупационные войска в понедельник, 10 октября, атаковали Кривой Рог беспилотниками-камикадзе.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно
    В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

    В понедельник, 10 октября, в соцсетях начали сообщать о взрывах в Кривом Роге. Спустя несколько минут в области была объявлена воздушная тревога.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    На россии разбился штурмовик СУ-25, пилот погиб
    На россии разбился штурмовик СУ-25, пилот погиб

    В Ростовской области россии разбился военный самолет Су-25, который должен был совершить боевой вылет.

    Сегодня 18:39
    0
    просмотров
    Важно: поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются
    Важно: поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются

    Важная информация!

    Сегодня 18:20
    0
    просмотров
    Прошу всех быть в укрытиях, есть угроза повторных ракетных ударов, – Лукашук
    Прошу всех быть в укрытиях, есть угроза повторных ракетных ударов, – Лукашук

    Важно!

    Сегодня 18:05
    0
    просмотров
    Резниченко показал, как выглядит Днепр после атак «русского мира» (ФОТО)
    Резниченко показал, как выглядит Днепр после атак «русского мира» (ФОТО)

    Сегодня утром российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами.

    Сегодня 17:49
    1
    просмотров
    Медицинская помощь при ДТП и ракетных обстрелах: как остановить кровотечение
    Медицинская помощь при ДТП и ракетных обстрелах: как остановить кровотечение

    Сегодня в Днепр прилетело несколько ракет. Враг был по жилому району, где находятся многоэтажные дома и остановки транспорта. Пока что известно о четырех погибших и 19 пострадавших. Журналисты dnepr.info решили напомнить, как оказать первую медицинскую помощь при ранениях, когда скорая…

    Сегодня 17:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх