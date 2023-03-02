Мужчине оторвало руку: в Никополе в доме взорвалась граната

В Никополе в летней кухне, где находилось двое мужчин, взорвалась граната.

Взрыв на территории частного дома по улице Береговой прозвучал днем 1 марта. В помещении, где взорвалась граната в тот момент находились двое мужчин 48 и 29 лет.

Старшему из них оторвало руку. 29-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму с переломом черепа. Обоих сильно посекло осколками.

Врачи госпитализировали пострадавших, а полицейские нашли на месте взрыва осколки от гранаты РГД-5.

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