Мужчине оторвало руку: в Никополе в доме взорвалась граната

Взрыв на территории частного дома по улице Береговой прозвучал днем 1 марта. В помещении, где взорвалась граната в тот момент находились двое мужчин 48 и 29 лет.
Старшему из них оторвало руку. 29-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму с переломом черепа. Обоих сильно посекло осколками.
Врачи госпитализировали пострадавших, а полицейские нашли на месте взрыва осколки от гранаты РГД-5.
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