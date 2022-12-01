Мужчина в Покрове украл два мотоцикла со двора своего знакомого

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
В ночь на 29 октября у мужчины со двора похитили два мотоцикла и зарядное устройство. Утром он сообщил о краже в полицию. Правоохранители начали поиски.
Через некоторое время вора задержали. Им оказался 35-летний мужчина, знакомый потерпевшего. Он воспользовался тем, что не раз ходил в гости к владельцу дома и хорошо знал территорию двора.
Вору сообщили о подозрении ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Мужчине грозит заключение сроком до восьми лет.
Читайте также:
Автор:
В Днепре в пиццерии бесплатно сделали пиццу для защитницы Украины…
Российские оккупанты не прекращали обстреливать Никопольский район ночью 1 декабря.
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили 12 атак россиян…
В Украине подешевели гречка, рис, сахар и молоко.
В Днепре в пиццерии бесплатно сделали пиццу для защитницы Украины и её маленького сына.
Российские оккупанты не прекращали обстреливать Никопольский район ночью 1 декабря.
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили 12 атак россиян на Донбассе. Оккупанты же окапываются на Сватовском и Лиманском направлениях и отводят войска из Олешков.
Под Бахмутом погиб боец из Днепропетровской области Збаражский Павел Петрович.
В Украине подешевели гречка, рис, сахар и молоко.
Одевайтесь теплее, друзья!
Украинские военные атаковали 17 районов сосредоточения личного состава врага. В то же время, российские военные продолжают вести наступление под Бахмутом (Донецкая область).
Шість нових автобусних маршрутів можуть створити у Дніпрі. Усі – з літерою «К» у номері. Мова йде про маршрути №7К, №32К, №48К, №75К, №109К та №137К.
В связи с отключением электропитания прекращено водоснабжение некоторых улиц.
Незважаючи на те, що відбувається обмін та повернення наших захисників з російського полону, ще тисячі українських воїнів знаходяться у небезпеці. Воїни не мають можливості контактувати зі своїми рідними, про їх долю нічого не відомо.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!