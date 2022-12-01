Мужчина в Покрове украл два мотоцикла со двора своего знакомого

В Покрове мужчина похитил со двора частного дома своего знакомого два мотоцикла и зарядное устройство.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

В ночь на 29 октября у мужчины со двора похитили два мотоцикла и зарядное устройство. Утром он сообщил о краже в полицию. Правоохранители начали поиски.

Через некоторое время вора задержали. Им оказался 35-летний мужчина, знакомый потерпевшего. Он воспользовался тем, что не раз ходил в гости к владельцу дома и хорошо знал территорию двора.

Вору сообщили о подозрении ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Мужчине грозит заключение сроком до восьми лет.

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