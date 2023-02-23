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Мужчина грабил дома, пострадавшие от обстрелов на Днепропетровщине

Сегодня 06:45
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В Никополе 27-летний мужчина похищал имущество из помещений, подвергшихся разрушениям во время обстрелов. Его задержали после кражи двух стиральных машин из частного дома.

Новости Днепра про Мужчина грабил дома, пострадавшие от обстрелов на Днепропетровщине

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Днепропетровской области.

Оперативники выяснили, что ранее судимый злоумышленник проникал в частные дома и хозяйственные помещения.

Правоохранители установили, что мужчина совершил шесть краж. В частности, похитил газонокосилку, бензопилы, видеокамеру, DVD-проигрыватель, электродрель, электрический обогреватель и другое имущество на общую сумму почти 24 тыс. гривен. Украденые вещи у правонарушителя изъяли и вернули потерпевшим.

Грабителю сообщили о подозрении по шести преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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