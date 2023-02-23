Мужчина грабил дома, пострадавшие от обстрелов на Днепропетровщине

В Никополе 27-летний мужчина похищал имущество из помещений, подвергшихся разрушениям во время обстрелов. Его задержали после кражи двух стиральных машин из частного дома.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Днепропетровской области.

Оперативники выяснили, что ранее судимый злоумышленник проникал в частные дома и хозяйственные помещения.

Правоохранители установили, что мужчина совершил шесть краж. В частности, похитил газонокосилку, бензопилы, видеокамеру, DVD-проигрыватель, электродрель, электрический обогреватель и другое имущество на общую сумму почти 24 тыс. гривен. Украденые вещи у правонарушителя изъяли и вернули потерпевшим.

Грабителю сообщили о подозрении по шести преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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