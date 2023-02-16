Мужчина был пьян и не справился с управлением: подробности ДТП с горящим автомобилем на Гаванской

Сегодня ночью в Днепре на улице Гаванской произошло ДТП.

Там автомобиль BMW 525 наехал на электроопору, съехал в кювет и загорелся.

Тушить пожар прибыли спасатели. Через 10 минут огонь был ликвидирован.

Позже стали известны подробности аварии.

Как сообщили журналисту Dnepr.info в патрульной полиции, водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением.

Мужчину достали из горящего автомобиля патрульные.

Также известно, что водитель был пьян. В его крови обнаружили 1,09 промилле алкоголя.

Соблюдайте правила дорожного движения и берегите свою жизнь!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ночью горел склад на предприятии (ФОТО).

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