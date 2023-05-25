Мужчин, незаконно выехавших из Украины, после возвращения ждет наказание, – МВД

Во время действия военного положения выезд мужчин от 18 до 60 лет за границу запрещен. Но есть те, кто умудряются выехать незаконно.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в интервью РБК-Украина, что в Украине будет разработан закон о наказании таких мужчин. Это будет общая инициатива парламента и правительства.

По его словам, сейчас не предусмотрены никакие наказания для тех, кто незаконно пересек границу и затем вернулся в Украину.

На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу, — сказал он.

Министр считает, что это будет общая инициатива Кабинета министров и депутатов Верховной рады.

Я думаю, это будет закон, – сообщил Клименко.

По его словам, сейчас изучается международный опыт.

Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу, — добавил министр.

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