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  • Мужчин, незаконно выехавших из Украины, после возвращения ждет наказание, – МВД

Мужчин, незаконно выехавших из Украины, после возвращения ждет наказание, – МВД

Сегодня 11:51
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Во время действия военного положения выезд мужчин от 18 до 60 лет за границу запрещен. Но есть те, кто умудряются выехать незаконно.

Новости Днепра про Мужчин, незаконно выехавших из Украины, после возвращения ждет наказание, – МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в интервью РБК-Украина, что в Украине будет разработан закон о наказании таких мужчин. Это будет общая инициатива парламента и правительства.

По его словам, сейчас не предусмотрены никакие наказания для тех, кто незаконно пересек границу и затем вернулся в Украину.

На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу, — сказал он.

Министр считает, что это будет общая инициатива Кабинета министров и депутатов Верховной рады.

Я думаю, это будет закон, – сообщил Клименко.

По его словам, сейчас изучается международный опыт.

Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу, — добавил министр.

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Новости Днепра про Мужчин, незаконно выехавших из Украины, после возвращения ждет наказание, – МВДУкраїнська Новости Днепра про Мужчин, незаконно выехавших из Украины, после возвращения ждет наказание, – МВДРусский

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