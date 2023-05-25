Мужчин, незаконно выехавших из Украины, после возвращения ждет наказание, – МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в интервью РБК-Украина, что в Украине будет разработан закон о наказании таких мужчин. Это будет общая инициатива парламента и правительства.
По его словам, сейчас не предусмотрены никакие наказания для тех, кто незаконно пересек границу и затем вернулся в Украину.
На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу, — сказал он.
Министр считает, что это будет общая инициатива Кабинета министров и депутатов Верховной рады.
Я думаю, это будет закон, – сообщил Клименко.
По его словам, сейчас изучается международный опыт.
Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу, — добавил министр.
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