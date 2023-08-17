Муж звезды украинских реалити из Днепра Власти Роговенко выложил в сеть видео прилета по городу 15 августа

В телеграм-каналах появилось видео с мужчиной, который сознается в том, что это он опубликовал момент попадания ракет по городу 15 августа.
Сообщается, что к днепрянину наведались из СБУ, поэтому мужчина записал видео с извинениями. Отметим, что официально в Службе безопасности пока не сообщали об этом случае.
По данным СМИ, прилеты снял и выложил в сеть мужчина блогерки и участницы ряда украинских шоу Влады Роговенко. Где именно впервые были опубликованы кадры, неизвестно, но буквально через несколько минут они оказались в росСМИ.
Влада закрыла доступ к своему Instagram-аккаунту, но в сети сохранились ее общие фото с мужем Александром.
Напомним, утром 15 августа россияне попали в промышленное предприятие, а одна из ракет приземлилась рядом с бассейном «Метеор», где готовили известных олимпийцев.
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