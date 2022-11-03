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Мультики, драмы и «Пираты»: ТОП -12 фильмов для изучения английского языка

Сегодня 17:48
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Пополнить словарный запас, узнать, как правильно произносить слова и понять свой уровень знаний можно не только во время занятия иностранным языком, а и при просмотре фильма. Журналисты dnepr.info составили ТОП-12 фильмов для изучения английского языка. Картины рассчитаны на разный уровень знаний.

Новости Днепра про Мультики, драмы и «Пираты»: ТОП -12 фильмов для изучения английского языка

Легче всего обучаться воспринимать иностранную речь смотря мультики. В них нет сложных фраз, а герои говорят четко. Подойдут также романтические комедии. Артхаус, драмы и сюжеты на криминальную тематику лучше отложить, так как в таких фильмах половина сюжета может быть построена на игре слов, что для изучающих язык может оказаться сложным. К тому же напряжение в кадре и сложный сюжет будет мешать сосредоточится на тексте.

Помните, что речь в фильмах сделанные в Великобритании и снятых в США будут отличаться произношением некоторых слов и акцентом. Выбирайте тот английский, что больше по душе. Для изучения профессиональной лексики подойдут тематически фильмы с субтитрами.

Для начинающих

Тем, чей уровень английского оценивается как А1, то есть познания не очень большие, лучше всего остановить выбор на мультиках.

«Книга Джунглей» или «The Jungle Book» считается одной из лучших экранизаций повести Киплинга. Герои говорят не быстро и не много. Заодно это повод вспомнить сказку про Маугли.

Новости Днепра про Мультики, драмы и «Пираты»: ТОП -12 фильмов для изучения английского языка

«В поисках Немо» или «Finding Nemo» — мультфильм про жизнь под водой получивший Оскар за лучшую анимацию. Сюжет довольно интересный, а персонажи имеют четкую дикцию.

Новости Днепра про Мультики, драмы и «Пираты»: ТОП -12 фильмов для изучения английского языка

«Джентльмены предпочитают блондинок» или «Gentlemen Prefer Blondes» — фильм, которому уже очень много лет, но его рекомендуют начинающим изучать английский язык потому что каждую реплику актеры произносят четко и внятно, а значит слова легко распознать на слух и понять, как нужно произносить.

Новости Днепра про Мультики, драмы и «Пираты»: ТОП -12 фильмов для изучения английского языка

Для новичков

Тем, чей уровень английского А2 могут усовершенствовать его с помощью мультиков, например, «Король Лев» или «The Lion King». Подойдут все три части. Среди его преимуществ – четкая дикция персонажей, и «взрослый» сюжет.

Новости Днепра про Мультики, драмы и «Пираты»: ТОП -12 фильмов для изучения английского языка

«Отпуск по обмену» или «The Holliday» — комедия, снятая в 2006 году. История двух одиноких женщин, которые на время поменялись домами. Для изучения иностранного языка фильм важен тем, что тут можно услышать, как американский английский, так и британский, поскольку в нем играют актеры из США и Великобритании.

Новости Днепра про Мультики, драмы и «Пираты»: ТОП -12 фильмов для изучения английского языка

Средний уровень

Те, кто оценивает свои знания на уровень В1 могут переходить с мультиков на фильмы. Начать лучше всего с «Форрес Гамп» или «Forrest Gump». Из-за отклонений  в развитии главный герой выражает мысли и чувства иначе, чем остальные. Он говорит медленно и упрощенными фразами – это как раз то что нужно для изучения языка.

Новости Днепра про Мультики, драмы и «Пираты»: ТОП -12 фильмов для изучения английского языка

«Изгой» или «Cast Away» — история о человеке, попавшем в авиакатастрофу и оказавшемуся в одиночестве на необитаемом острове, где ему нужно бороться за выживание. В главной роли также Том Хенкс. Он говорит четко и медленно, что позволяет «потренироваться» в правильном произношении и распознавании иностранной речи.

Новости Днепра про Мультики, драмы и «Пираты»: ТОП -12 фильмов для изучения английского языка

Выше среднего

Знающим английский на уровне В2 рекомендуют смотреть фильм «Реальная любовь» или «Love Actually». В нем собраны 10 романтических историй, герои которых попадают в неожиданные, но жизненные ситуации. Фильм хорош для тех, кто хочет научиться разбирать речь британцев на слух и понимать их акцент.

Новости Днепра про Мультики, драмы и «Пираты»: ТОП -12 фильмов для изучения английского языка

«Всегда говори «Да» или «Yes Man» — история о человеке, решившим изменить свою жизнь, но не знающим как вести себя в нестандартных ситуациях. Актеры в фильме говорят четко и понятно. Особенно рекомендуется фильм тем, кто хочет подтянуть построение вопросительных предложений.

Новости Днепра про Мультики, драмы и «Пираты»: ТОП -12 фильмов для изучения английского языка

«День сурка» или «Groundhog Day» — главный герой учится смотреть по-другому на свое поведение, поступки и в результате полностью меняет свою систему ценностей, а причиной всему – любовь. У актеров не только четкая речь, но и особое «внимание» уделено применению артиклей. Так что тем, у кого проблема с a и the – срочно к просмотру.

Новости Днепра про Мультики, драмы и «Пираты»: ТОП -12 фильмов для изучения английского языка

Продвинутый «пользователь»

Те, кто знает английский на уровне С1 могут позволить себе смотреть практически любое кино. Все части «Пиратов Карибского моря» или «Pirates of the Caribbean» наполнены устаревшей лексикой, а герои говорят словно читают книгу. Как раз то что нужно, чтобы пополнить словарный запас.

Новости Днепра про Мультики, драмы и «Пираты»: ТОП -12 фильмов для изучения английского языка

«Король говорит» или «The King Speech» — история о короле Георге, который должен овладеть ораторским искусством в кратчайшие сроки. Но у короля есть особенность – он заикается. При помощи фильма можно изучить правильное произношение слов, услышать советы по ораторскому искусству и владению дикцией.

Новости Днепра про Мультики, драмы и «Пираты»: ТОП -12 фильмов для изучения английского языка

 

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Новости Днепра про Мультики, драмы и «Пираты»: ТОП -12 фильмов для изучения английского языкаУкраїнська Новости Днепра про Мультики, драмы и «Пираты»: ТОП -12 фильмов для изучения английского языкаРусский

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