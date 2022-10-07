«Мразь ботоксная»: мэр Днепра о путине и его подданных

Далекого 7 октября 1952 года на свет появился человек, которому теперь все украинцы и не только желают скорейшей смерти. То есть за 70 лет жизни путин не сделали ничего, чтобы его уважали, а перед самой своей кончиной он еще больше запятнался и навеки войдет в историю как кровожадный диктатор.
Мэр Днепра Борис Филатов тоже написал в своем ФБ несколько слов о сегодняшнем юбиляре и его подданных:
Сегодняшний юбиляр на исходе жизни может записать себе в достижения то, что он превратил почти 140 миллионов человек в безмолвных скотов. Собрал вокруг себя в качестве «управленцев» и «элиты» выродков, воров и дегенератов. На десятилетия вперёд сделал посмешищем на весь мир «великую культуру» и «вторую армию мира». Ушатал экономику богатейшей страны. А так, конечно, молодец, х@ли. Мразь ботоксная. Но ужас происходящего заключается в том, что большинство его подданных не понимают этих очевидных вещей. Нелюди, — написал мэр Днепра.
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