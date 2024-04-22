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  • Можно встретить и на городских газонах: как жители Днепра могут снизить риск укуса клеща

Можно встретить и на городских газонах: как жители Днепра могут снизить риск укуса клеща

Сегодня 09:10
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В Украине учащаются случаи укусов клещей.

Новости Днепра про Можно встретить и на городских газонах: как жители Днепра могут снизить риск укуса клеща

Их можно встретить не только на природе, но и на городских газонах. Они не прыгают на человека с дерева, не гонятся за ним — однако могут залезть на тело, когда человек будет отдыхать. Сезон их активности продлится почти до конца осени, но пик придется на май-июнь, а также сентябрь-октябрь.

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как снизить риск укуса клеща.

Прежде всего воздержитесь от прогулок по лесу. Если планируете променад в месте, где растет трава, позаботьтесь о безопасной одежде: светлой с длинными рукавами и штанинами. Желательно также пренебречь стилем и заправить штаны в носки. На прогулке держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву с обеих сторон. Выберите и применяйте репелленты — средства, отпугивающие насекомых. Обязательно придерживайтесь инструкции по использованию и периодически обновляйте защиту. Репелленты, эффективные против клещей, должны содержать хотя бы одно из этих веществ:

  • DEET (ДЭТА),
  • пикаридин (KBR 3023),
  • IR3535,
  • OLE (эфирное масло лимонного эвкалипта),
  • PMD (параментан-диол),
  • 2-undecanone,
  • перметрин.

Каждые два часа осматривайте себя и своих близких. Более тщательный осмотр под хорошим освещением следует провести и по возвращении домой. Начните осмотр снизу, от ступней, и постепенно поднимайтесь вверх:

  • линия носков,
  • подколенная впадина,
  • нижняя линия нижнего белья (пах), верхняя линия,
  • живот,
  • нижняя линия бюстгальтера, верхняя линия бюстгальтера,
  • воротник рубашки,
  • линия волосяного покрова на голове, уши,
  • волосы и кожа головы.

Примите душ. Одежду, которую вы носили на прогулке, тщательно почистите и постирайте. То же самое сделайте с вещами, которыми вы пользовались, например, одеялами. Важно: простое вытряхивание не поможет избавиться от клеща.

Что делать, если вас все же укусил клещ, смотрите в инфографике:

Новости Днепра про Можно встретить и на городских газонах: как жители Днепра могут снизить риск укуса клеща

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Новости Днепра про Можно встретить и на городских газонах: как жители Днепра могут снизить риск укуса клещаУкраїнська Новости Днепра про Можно встретить и на городских газонах: как жители Днепра могут снизить риск укуса клещаРусский

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