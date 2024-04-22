Можно встретить и на городских газонах: как жители Днепра могут снизить риск укуса клеща

Их можно встретить не только на природе, но и на городских газонах. Они не прыгают на человека с дерева, не гонятся за ним — однако могут залезть на тело, когда человек будет отдыхать. Сезон их активности продлится почти до конца осени, но пик придется на май-июнь, а также сентябрь-октябрь.
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как снизить риск укуса клеща.
Прежде всего воздержитесь от прогулок по лесу. Если планируете променад в месте, где растет трава, позаботьтесь о безопасной одежде: светлой с длинными рукавами и штанинами. Желательно также пренебречь стилем и заправить штаны в носки. На прогулке держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву с обеих сторон. Выберите и применяйте репелленты — средства, отпугивающие насекомых. Обязательно придерживайтесь инструкции по использованию и периодически обновляйте защиту. Репелленты, эффективные против клещей, должны содержать хотя бы одно из этих веществ:
Каждые два часа осматривайте себя и своих близких. Более тщательный осмотр под хорошим освещением следует провести и по возвращении домой. Начните осмотр снизу, от ступней, и постепенно поднимайтесь вверх:
Примите душ. Одежду, которую вы носили на прогулке, тщательно почистите и постирайте. То же самое сделайте с вещами, которыми вы пользовались, например, одеялами. Важно: простое вытряхивание не поможет избавиться от клеща.
Что делать, если вас все же укусил клещ, смотрите в инфографике:
Читайте также:
Автор:
Когда нет света, воды в транспорте нахамил водитель или задерживается…
Когда-то летний театр был изюминкой парка. Его даже изображали на…
При необходимости много передвигаться по городу и наличии прав жители…
Правоохранители изъяли 240 патронов калибра 5,45.
Когда нет света, воды в транспорте нахамил водитель или задерживается рейсовый автобус это все вызывает беспокойство и только одно желание – узнать причину почему так получилось и когда она будет устранена. Для этого необходимо просто позвонить в справочную службу и…
Когда-то летний театр был изюминкой парка. Его даже изображали на открытках и магнитиках.
При необходимости много передвигаться по городу и наличии прав жители Днепра могут взять в аренду авто. Это будет намного дешевле, чем постоянные поездки на такси. У тех, кто авто сдает в аренду есть ряд правил, которые арендатор должен соблюдать и…
Правоохранители изъяли 240 патронов калибра 5,45.
Житель Днепра выиграл в мгновенную лотерею 1 млн. гривен.
Екатеринослав развивался снизу вверх, то есть сначала люди обосновались в центре, а когда город стал расширяться – то стали селиться на склонах горы и на самой горе. Часть склона Соборной горы застраивалась и заселялась уже когда в центре города вовсю…
Подробности будут позже.
В Днепропетровской области задержали мужчину, который развращал падчерицу.
В салоне находилось 9 пассажиров.
Заброшенные здания института зерновых культур вблизи Днепра продали в 16 500 раз дороже начальной цены.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!