Можно встретить благородного оленя: на Днепропетровщине из-за войны стало больше диких животных

На Днепропетровщине стало больше диких животных.

Об этом сообщили в Восточном лесном офисе.

Из-за войны в лесах области стало больше диких животных. В частности, увеличилась популяция пернатой дичи и животных-мигрантов. К примеру, в Царичанском районе начали замечать благородного оленя, которого почти невозможно встретить на Днепропетровщине. Лесники предполагают, что он мог мигрировать в нашу область через Полтавщину из Сумской области.

Так, во время зимнего учета специалисты зафиксировали, что увеличилось количество пернатой дичи, осевшей на территории нашей области. Кроме этого, увеличилась численность хищных мясоядных животных и копытных.

Специалисты отмечают, что это обусловлено войной, ведь Днепропетровщина – прифронтовая область, куда убегают от боевых действий животные-мигранты. Также на популяцию влияет запрет на охоту, которая сейчас действует в регионе.

Впрочем, лесники отмечают, что увеличение количества животных происходит в рамках научной нормы. Специалисты сейчас активно мониторят хищных мясоядных животных, которые могут быть заражены бешенством. Впрочем, что в дикой природе случаев этого заболевания пока не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось о случаях бешенства у лис и домашних кошек.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: