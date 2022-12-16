Можно согреться, выпить чая, зарядить телефон: где в Днепре найти Пункт незламності

В некоторых – отсутствуют вода и отопление. Поэтому напоминаем, что на Днепропетровщине работают более 300 пунктов незламності.
Там можно согреться, зарядить телефон и выпить горячий чай.
Адреса Пунктов незламності можно найти на карте, в чат-боте или здесь:
Выстоим и победим!
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 16 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный…
Из-за массированного российского ракетного удара задерживаются некоторые поезда.
Сегодня с утра российские оккупанты терроризируют Украину.
Сегодня россияне снова атаковали Украину ракетами.
Сегодня, 16 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.
Сегодня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Об этом сообщили в Департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета.
Из-за массированного российского ракетного удара задерживаются некоторые поезда.
Сегодня с утра российские оккупанты терроризируют Украину.
Важная информация!
Сегодня в Днепре из-за атаки россиян приостановили движение по Южному мосту.
Сегодня россияне снова атаковали Украину ракетами.
Сегодня российские оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.
В УЕФА поступила жалоба о том, что «Днепр-1» является преемником старого «Днепра»
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!