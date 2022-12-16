Можно согреться, выпить чая, зарядить телефон: где в Днепре найти Пункт незламності

Из-за массированного ракетного удара большинство областей Украины остались без света.

В некоторых – отсутствуют вода и отопление. Поэтому напоминаем, что на Днепропетровщине работают более 300 пунктов незламності.

Там можно согреться, зарядить телефон и выпить горячий чай.

Адреса Пунктов незламності можно найти на карте, в чат-боте или здесь:

Выстоим и победим!

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