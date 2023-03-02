Можно ли охотиться в лесах Днепропетровщины

Уже год действует военное положение на территории Украины, поэтому сейчас есть запрет на посещение лесов.
Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, 500 охотников области просят открыть сезон охоты на Днепропетровщине. Впрочем, в администрации ответили, что он закрыт.
Лисак отметил, что за законодательством следующая охота начнется с августа месяца.
Жителям области напомнили, что в связи с военным положением в регионе действует распоряжение о запрете на посещение лесов. Там могут находиться только лесники, которые сейчас занимаются необходимыми для сохранения наших лесов, их флоры и фауны, мероприятиями.
А тем, кто любит побегать в лесу с оружием в руках, посоветовали записываться в Стрелковые батальоны или один из 8 штурмовых батальонов «Гвардии Наступления».
Сделать это можно заполнив анкету кандидата на сайте storm.mvs.gov.ua или в одном из ЦНАПов области, перечень которых указан на сайте.
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