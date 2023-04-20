Можно ловить руками: на Днепропетровщине караси плавают в траве посреди дороги (ВИДЕО)

В пригороде Каменского рыба плавает прямо посреди дороги. Об этом сообщают местные жители, публикуя видео-доказательства.
Рыбак снял на видео карася, плававшего в воде посреди травы. По словам местных жителей, это произошло в заливе Калоша. Скорее всего, в связи с весенними паводками вода разлилась на дорогу, поэтому рыба плавает далеко от пруда. Автор видео говорит, что грибы теперь можно ловить, а рыбу собирать.
Рыбу можно ловить руками, – говорят пользователи сети в комментариях.
Каменчане отмечают, что в заливе водятся караси, карпы, окуни, плотва и даже судак.
Напомним, в Днепропетровской области продолжает топить прибрежные территории. В Днепре затоплен храм, ночной клуб, Сичеславская Набережная, Монастырский остров и коса на Победе, где на велодорожках уже плавают утки. Предварительно высокая вода продержится до конца апреля.
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