Может снести с ног: в Днепре синоптики предупредили об очередном опасном метеоявлении

Начало зимы казалось беспокойным. Мы уже успели пережить шквальный ветер, несколько туманов и страшный гололед. К сожалению, солнечной морозной погоды пока ждать не стоит. По прогнозам синоптиков, понедельник в Днепре будет ветреным.
12 декабря в Днепре ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре по метеорологии.
Днем по Днепру и местами по области ожидается порывы южного ветра 15-20 м/с. Уровень опасности 1 (желтый). Кроме этого, снова ожидается сильный дождь, поэтому одевайтесь потеплее, берите зонтик и обходите подозрительные деревья и билборды.
Температура воздуха прогреется до +10. Но ночью 13 декабря ожидается мороз.
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Яна Юхименко
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