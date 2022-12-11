Может снести с ног: в Днепре синоптики предупредили об очередном опасном метеоявлении

В Днепре в понедельник сильный ветер.

Начало зимы казалось беспокойным. Мы уже успели пережить шквальный ветер, несколько туманов и страшный гололед. К сожалению, солнечной морозной погоды пока ждать не стоит. По прогнозам синоптиков, понедельник в Днепре будет ветреным.

12 декабря в Днепре ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре по метеорологии.

Днем по Днепру и местами по области ожидается порывы южного ветра 15-20 м/с. Уровень опасности 1 (желтый). Кроме этого, снова ожидается сильный дождь, поэтому одевайтесь потеплее, берите зонтик и обходите подозрительные деревья и билборды.

Температура воздуха прогреется до +10. Но ночью 13 декабря ожидается мороз.

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