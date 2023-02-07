Может потерять лапы: в Днепре в помощи нуждается раненая кошка Боня, которую спасли военные

В Днепре в помощи нуждается кошечка Бони.

Об этом нам рассказала волонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

Кошку Бони нашли военные в пригороде Днепра. Животное с побитыми лапами ползало рядом с местной «наливайкой». Что произошло с четырехлапой точно неизвестно. Скорее всего, ее сбила машина, но не исключено, что она стала жертвой неадекватта.

Военные передали кошечку волонтеру, которая отвезла бедняжку к ветеринару. У нее оторван хвост, перебит таз. По словам медиков, перелом очень сложный, со смещением. Бони сделали первую операцию, но без должной реабилитации, все старания врачей будут тщетны и животное никогда не сможет нормально ходить.

По словам волонтера, приют должен клинике около 21 тысячи гривен, а впереди еще послеоперационный уход и реабилитация. Бони очень хорошая, сначала она боялась людей, но сейчас ручная и спокойная.

Если вы хотите помочь Бони вылечиться, то перечислить деньги можно реквизитам ниже.

INSTAGRAM міні-притулку:

https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі та реквізити притулку:

https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга

Карти міні-приюта для помощи

Уманчик Ольга Валентиновна

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

5375 4141 0707 6654 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

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[email protected], Olga Umanchyk

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IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для котика Боні”

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