Может быть психически неуравновешенной: в Киеве задержали женщину, которая осквернила могилы защитников Украины

Женщину, которая поиздевалась над могилами военных, задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

Напомним, вчера в сети распространилось видео, на котором видны поврежденные портреты погибших Героев Украины на Аскольдовой могиле, разбитые лампадки у их могил, изуродованные цветы и разрисованный флаг Украины.

Правоохранители оперативно занялись делом и с помощью камер видеонаблюдения выяснили, что к акту вандализма причастна женщина. Впоследствии правонарушители установили ее личность – 60-летняя жительница Винничины.

Правонарушительницу задержали в недостройке и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, совершенное из хулиганских побуждений).

Кроме этого, в эфире телемарафона Радио Свобода заместительница начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшко рассказала детали о задержанной.

У нас вообще есть основания считать, учитывая ее поведение, поступок, который она совершила, что у нее есть определенные расстройства здоровья, — сообщила спикер.

Также подозреваемая до сих пор не объяснила мотивы своего поступка.

Женщине назначат судебно-психиатрическую экспертизу, которая решит тяжесть наказания в зависимости от результатов.

В случае, если экспертиза определит, что 60-летняя женщинане имеет психических расстройств, ей будет грозить до семи лет лишения свободы.

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