Может быть психически неуравновешенной: в Киеве задержали женщину, которая осквернила могилы защитников Украины

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.
Напомним, вчера в сети распространилось видео, на котором видны поврежденные портреты погибших Героев Украины на Аскольдовой могиле, разбитые лампадки у их могил, изуродованные цветы и разрисованный флаг Украины.
Правоохранители оперативно занялись делом и с помощью камер видеонаблюдения выяснили, что к акту вандализма причастна женщина. Впоследствии правонарушители установили ее личность – 60-летняя жительница Винничины.
Правонарушительницу задержали в недостройке и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, совершенное из хулиганских побуждений).
Кроме этого, в эфире телемарафона Радио Свобода заместительница начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшко рассказала детали о задержанной.
У нас вообще есть основания считать, учитывая ее поведение, поступок, который она совершила, что у нее есть определенные расстройства здоровья, — сообщила спикер.
Также подозреваемая до сих пор не объяснила мотивы своего поступка.
Женщине назначат судебно-психиатрическую экспертизу, которая решит тяжесть наказания в зависимости от результатов.
В случае, если экспертиза определит, что 60-летняя женщинане имеет психических расстройств, ей будет грозить до семи лет лишения свободы.
Читайте также:
Автор:
Национальная сборная по футболу одержала победу в матче.
Выяснилось, кто совершил акт вандализма на Аскольдовой могиле.
В социальных сетях обнародовали фото обломков от ракет, которые летели…
Неизвестные изуродовали места захоронения Героев Украины на Аскольдовой могиле.
Завтра, 22 июня, два трамвая будут курсировать по-другому.
На Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков.
Днем враг гасил по Никопольщине и запустил ракету в Кривой Рог.
Национальная сборная по футболу одержала победу в матче.
В ночь с 23 на 24 июня отмечается праздник Ивана Купалы. Наши предки покланялись богу Купала, который был покровителем плодоношения и цветения, отмечали его в день летнего солнцестояния. Но после принятия христианства у праздника появилось новое «название» - в честь…
Днепряне смогут увидеть "Клубничную Луну".
Работники одной из ритуальных служб Днепропетровщины требовали деньги от родственников умерших.
В Днепре временно перекроют движение по улице Князя Владимира Великого.
В Кривом Роге "прилет".
В Верховной Раде предложили переименовать несколько деревень в Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!