Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 500 человек: есть ли погибшие среди украинцев и что известно о последствиях

Около 4 утра на границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Подземные толчки ощутили также в Ливане и других странах региона.
Сейчас известно более 500 погибших. Из них 284 – в Турции и 237 в Сирии. Тысячи человек получили ранения. Под завалами жилых домов могут находиться люди. Окончательная цифра пострадавших будет известна после окончания спасательных операций.
По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, посольство проверяет, есть ли среди погибших украинцы. Отметим, что с начала полномасштабной войны в Турции проживают около 50 тысяч наших граждан.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и пообещал оказать необходимую помощь Турции.
Известно, что кроме жилых домов разрушена также историческая крепость Газиантеп, которая внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Местные СМИ опубликовали жуткие видео последствий землетрясения.
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