Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 500 человек: есть ли погибшие среди украинцев и что известно о последствиях

В Турции и Сирии сотни человек погибли в результате мощного землетрясения.

Около 4 утра на границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Подземные толчки ощутили также в Ливане и других странах региона.

Сейчас известно более 500 погибших. Из них 284 – в Турции и 237 в Сирии. Тысячи человек получили ранения. Под завалами жилых домов могут находиться люди. Окончательная цифра пострадавших будет известна после окончания спасательных операций.

По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, посольство проверяет, есть ли среди погибших украинцы. Отметим, что с начала полномасштабной войны в Турции проживают около 50 тысяч наших граждан.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и пообещал оказать необходимую помощь Турции.

Известно, что кроме жилых домов разрушена также историческая крепость Газиантеп, которая внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Местные СМИ опубликовали жуткие видео последствий землетрясения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: