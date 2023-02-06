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  • Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 500 человек: есть ли погибшие среди украинцев и что известно о последствиях

Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 500 человек: есть ли погибшие среди украинцев и что известно о последствиях

Сегодня 10:23
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В Турции и Сирии сотни человек погибли в результате мощного землетрясения.

Новости Днепра про Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 500 человек: есть ли погибшие среди украинцев и что известно о последствиях

Около 4 утра на границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Подземные толчки ощутили также в Ливане и других странах региона.

Сейчас известно более 500 погибших. Из них 284 – в Турции и 237 в Сирии. Тысячи человек получили ранения. Под завалами жилых домов могут находиться люди. Окончательная цифра пострадавших будет известна после окончания спасательных операций.

По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, посольство проверяет, есть ли среди погибших украинцы. Отметим, что с начала полномасштабной войны в Турции проживают около 50 тысяч наших граждан.

Новости Днепра про Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 500 человек: есть ли погибшие среди украинцев и что известно о последствиях

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и пообещал оказать необходимую помощь Турции.

Известно, что кроме жилых домов разрушена также историческая крепость Газиантеп, которая внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Новости Днепра про Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 500 человек: есть ли погибшие среди украинцев и что известно о последствиях

Местные СМИ опубликовали жуткие видео последствий землетрясения.

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Новости Днепра про Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 500 человек: есть ли погибшие среди украинцев и что известно о последствияхУкраїнська Новости Днепра про Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 500 человек: есть ли погибшие среди украинцев и что известно о последствияхРусский

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