«Мощь. Украинская каменная»: в Украине пачку соли продают за 500 грн для помощи ВСУ

Платформа United24 совместно «Артемсоль» запустила в продажу партию соли «Мощь. Украинская каменная». Событие приурочено годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Купить пачку соли в фирменной упаковке можно в торговой сети «Сильпо», а также через онлайн-магазин Rozetka. Стоимость составляет 500 грн, причем 465 грн из этой суммы отправляют на нужды ВСУ, а именно – на закупку дронов-камикадзе для Главного управления разведки Украины.
Дизайн пачки разработал известный украинский дизайнер Артем Гусев. В его проекте слово «Соль» заменили на «Мощь», а каменный цветок — на трезубец. Иллюстрация стала популярной — ее публиковали в медиа и устанавливали на аватары в социальных сетях.
Партия — 20 тонн, это 100 тысяч упаковок соли. Напомним, что соледарская «Артемсоль» приостановила работу в апреле 2022 года, впервые после Второй мировой войны. Здания, оборудования и цеха разрушены российскими оккупантами. Удалось вывезти часть запасов продукта, но сейчас ее уже нет на полках супермаркетов. Дело в том, что оригинальный макет уничтожен. Бумага, которую закупали, в частности, у Рубежанского картонно-тарного комбината, недоступна из-за временной оккупации региона.
Реализация уцелевшего товара должна напомнить о сопротивлении и мужестве украинского народа, а также принести доход, который направят на благие цели.
«Чтобы помочь украинским защитникам и защитницам. Чтобы вернуть украинские города. Чтобы вернуться в Соледар», — отметили организаторы.
Читайте также:
Автор:
30 лет назад в Днепре ежегодно производили миллион различных детских…
Журналисты dnepr.info составили ТОП песен, которые сейчас слушают в Днепре.…
Проекты молодых ученых из Днепра и Кривого Рога отправятся в…
На Монастырский остров в Днепре сегодня можно добраться только двумя…
Сегодня, 21 февраля, в соцсетях распространилось видео, где на в районе Набережной Победы мужчина стоит на льдине прямо посреди реки. Правоохранители выехали на место и выяснили, что жизни мужчины ничего не угрожает.
30 лет назад в Днепре ежегодно производили миллион различных детских игрушек. Куклы продавались не только в местных торговых точках, но и в магазинах других стран, таких как Бельгия и Франция.
В Днепре проведут панихиду по погибшим во время ракетного удара днепрянам.
В Днепре обнаружили автомобиль, который угнали в ОБСЕ весной.
Важная информация!
В Днепре патрульные помогли дедушке, у которого сломалась инвалидная коляска посреди улицы.
Минобразования рекомендует не пускать детей в школы с 22 по 24 февраля.
Журналисты dnepr.info составили ТОП песен, которые сейчас слушают в Днепре. На пике популярности – исполнители зарубежных хитов на английском языке. Для составления ТОП-10 мы использовали сервис Shazam.
Сегодня, 21 февраля, российские войска из реактивных систем залпового огня обстреляли Херсон.
Проекты молодых ученых из Днепра и Кривого Рога отправятся в космос.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!