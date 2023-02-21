«Мощь. Украинская каменная»: в Украине пачку соли продают за 500 грн для помощи ВСУ

В Украине выставили на продажу соль от государственного предприятия "Артемсоль", работа которого сейчас приостановлена. Стоимость килограммовой пачки составляет 500 грн.

Платформа United24 совместно «Артемсоль» запустила в продажу партию соли «Мощь. Украинская каменная». Событие приурочено годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Купить пачку соли в фирменной упаковке можно в торговой сети «Сильпо», а также через онлайн-магазин Rozetka. Стоимость составляет 500 грн, причем 465 грн из этой суммы отправляют на нужды ВСУ, а именно – на закупку дронов-камикадзе для Главного управления разведки Украины.

Дизайн пачки разработал известный украинский дизайнер Артем Гусев. В его проекте слово «Соль» заменили на «Мощь», а каменный цветок — на трезубец. Иллюстрация стала популярной — ее публиковали в медиа и устанавливали на аватары в социальных сетях.

Партия — 20 тонн, это 100 тысяч упаковок соли. Напомним, что соледарская «Артемсоль» приостановила работу в апреле 2022 года, впервые после Второй мировой войны. Здания, оборудования и цеха разрушены российскими оккупантами. Удалось вывезти часть запасов продукта, но сейчас ее уже нет на полках супермаркетов. Дело в том, что оригинальный макет уничтожен. Бумага, которую закупали, в частности, у Рубежанского картонно-тарного комбината, недоступна из-за временной оккупации региона.

Реализация уцелевшего товара должна напомнить о сопротивлении и мужестве украинского народа, а также принести доход, который направят на благие цели.

«Чтобы помочь украинским защитникам и защитницам. Чтобы вернуть украинские города. Чтобы вернуться в Соледар», — отметили организаторы.

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