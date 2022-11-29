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Морозный антициклон приближается к Днепру

Сегодня 09:00
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В Україні попереджають про погіршення погодних умов найближчим часом. Дніпра це стосується також.

Новости Днепра про Морозный антициклон приближается к Днепру

На севере Европы сформировался очень мощный антициклон «Эрик», который на этой неделе практически полностью охватит всю территорию Украины.

В результате атмосферное давление значительно повысится, а температура воздуха опустится ниже нуля.

Значительных осадков в большинстве регионов не ожидается. Лишь в некоторых регионах будет небольшой снежный покров.

В Днепре ожидается значительное снижение температуры воздуха ожидается на этой неделе. Ночью до -5, днем от -2 до +3.

Дни будут в основном пасмурными. На выходные даже прогнозируют небольшой снегопад или снег с дождем.

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