Морозный антициклон приближается к Днепру

На севере Европы сформировался очень мощный антициклон «Эрик», который на этой неделе практически полностью охватит всю территорию Украины.
В результате атмосферное давление значительно повысится, а температура воздуха опустится ниже нуля.
Значительных осадков в большинстве регионов не ожидается. Лишь в некоторых регионах будет небольшой снежный покров.
В Днепре ожидается значительное снижение температуры воздуха ожидается на этой неделе. Ночью до -5, днем от -2 до +3.
Дни будут в основном пасмурными. На выходные даже прогнозируют небольшой снегопад или снег с дождем.
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