Монтировка, как способ переночевать: в Днепре мужчина сломал замки склада

На Ярмарочном спуске в Днепре задержали мужчину 1977 года рождения.
Про него в полицию сообщила днепрянка, которая в своем дворе заметила неизвестного гражданина с монтировкой в руках.
Прибывшие на вызов патрульные полицейские выяснили, что мужчина успел взломать замки складского помещения и находился внутри него. Инспекторам незваный гость заявил, что ничего не украл и собирался там просто переночевать.
В подробностях инцидента и истинных мотивах гражданина далее разбирается следственно-оперативная группа.
Источник: «Дніпро Оперативний»
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