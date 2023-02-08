Монтировка, как способ переночевать: в Днепре мужчина сломал замки склада

В Днепре мужчина взломал монтировкой замки складского помещения, чтобы переночевать внутри.

На Ярмарочном спуске в Днепре задержали мужчину 1977 года рождения.

Про него в полицию сообщила днепрянка, которая в своем дворе заметила неизвестного гражданина с монтировкой в руках.

Прибывшие на вызов патрульные полицейские выяснили, что мужчина успел взломать замки складского помещения и находился внутри него. Инспекторам незваный гость заявил, что ничего не украл и собирался там просто переночевать.

В подробностях инцидента и истинных мотивах гражданина далее разбирается следственно-оперативная группа.

Источник: «Дніпро Оперативний»

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