Монахиня Мария из Никополя связала более 1000 носков для защитников Украины

В нашем славном городе есть монахиня Мария, которая каждый день молится и вяжет теплые носки для наших воинов на линию фронта. За все время ее святого послушания добровольцы уже вывезли на фронт более 1000 пар носков, которые она своими руками связала с материнской любовью», — написал иеромонах.
Монахиня Мария начала вязать носки для военных в начале войны, в 2014 году. В каждую пару носков она вкладывает свою материнскую любовь.
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