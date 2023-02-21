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  • МОН призывает школы перейти на онлайн-обучение из-за угрозы со стороны РФ на годовщину вторжения

МОН призывает школы перейти на онлайн-обучение из-за угрозы со стороны РФ на годовщину вторжения

Сегодня 15:35
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Минобразования рекомендует не пускать детей в школы с 22 по 24 февраля.

Новости Днепра про МОН призывает школы перейти на онлайн-обучение из-за угрозы со стороны РФ на годовщину вторжения

МОН рекомендует школам, которые сейчас учатся очно, на несколько дней перейти на онлайн-обучение.

Министр образования Сергей Шкарлетт заявил, что приближается дата, которая принесла горе в Украину. Он рекомендует руководителям ОВА и руководителям заведений с 22 по 24 февраля оставить детей учиться дома, из-за угрозы провокаций со стороны РФ.

Шкарлет также назвал количество учебных заведений, которые разрушили россияне. По состоянию на сегодняшний день в результате агрессии РФ повреждено 3 128 учебных заведений, из которых 441 – полностью разрушены. От рук оккупанта погиб 461 ребенок, 926 – получили ранения.

Для детей в Днепре ничего не изменится, потому что школьники и так учатся дистанционно, однако школы в некоторых городах Днепропетровщины учатся очно. К примеру, смешанный тип обучения работает в Каменском.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что на 24 февраля РФ снова может готовить массовый обстрел.

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